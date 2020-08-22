Дмитрий Артюхов возобновил инспекцию ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минувшей ночью в Коротчаево (ЯНАО) готовились к приезду губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, который анонсировал проверку дорожных работ на этом участке. На протяжении нескольких часов в темноте работники укладывали новый асфальт.

В соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как дорожники проводили работы с наступлением темноты и до рассвета. Автор видео также отметил время, когда машина укладывала асфальт — на часах 4:22 утра. «В ожидании приезда [Артюхова] не спят дорожники, вместе с дорожниками в знак солидарности не спят и местные жители», — написано в описании к видео. На момент написания новости URA.RU не удалось получить комментарий представителей администрации Коротчаево.

Ранее в своем профиле в Instagram глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о ходе инспекции округа. Губернатор отметил, что на пути от Пурпе до Пуровска делается ремонт участка дороги протяженностью более 12 км. Но местные жители пожаловались на то, как идут работы. «Убедился своими глазами, что на одном из участков плиты сняли, но рабочих и техники практически нет. Так быть не должно, департамент транспорта и дорожного хозяйства должен контролировать, чтобы ход работ был быстрым», — написал Артюхов. При этом он подчеркнул, что 23 августа предстоит посмотреть самый проблемный участок — Пуровск—Коротчаево. В связи с этим многие предположили, что дорожники решили подготовиться к этому визиту в самый последний момент.

Кроме того, в Сети появилась видеозапись, на которой губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с остальными выталкивает из грязи застрявший автомобиль. Авторы видео утверждают, что оно было снято во время поездки Артюхова в Тарко-Сале. Некоторые предположили, что этот инцидент также повлиял на решение дорожников срочно подготовить дорогу в Коротчаево. «Вчера губернатор во время своего визита в Тарко-Сале вытолкал микроавтобус, застрявший в грязи возле одного из строящихся объектов. В Коротчаево, видимо, решили перестраховаться, чтоб такого казуса не произошло», — написала пользователь khvorova96.