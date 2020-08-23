Аэропорт «Рощино» не смог принять рейс из Москвы (архивное фото)
Активисты вышли на пикеты в поддержку Навального — туман помешал самолету сесть в аэрогавани Тюмени — в области откроется еще один ковидный госпиталь. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 24 августа — в обзоре URA.RU:
Акции в поддержку Навального прошли в Тюмени
- В Тюмени несколько человек вышли в субботу на одиночные пикеты в поддержку блогера Алексея Навального, которого увезли в Германию после отравления. Люди вышли с плакатами на Центральную площадь. Сотрудники полиции не стали задерживать активистов, но проверили у них документы.
Самолет из Москвы не смог приземлится в аэропорту Тюмени
- Субботний рейс ЮТ-453 из Москвы был вынужден совершить посадку в Екатеринбурге из-за тумана в Тюмени. Позднее, когда погодные условия улучшились, авиакомпания доставила пассажиров в аэропорт Рощино.
В одной из больниц вновь откроют ковидный госпиталь
- Несмотря на то, что с 24 августа к плановому режиму работы приступит больница «Водников», а ранее начал работу в привычном формате филиал ОБ № 11 Омутинской центральной районной больницы, ковидный моногоспиталь откроется в Боровской больнице № 19. Соглашение об этом подписали главврач учреждения Сергей Черных и директор компании «УралКомплектСтрой» Гор Егоян. Фирма за неделю должна будет провести в здании медучреждения ремонт для госпитализации больных с COVID-19.
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