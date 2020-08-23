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Свердловский губернатор решает, как будут работать школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в школе №175. Екатеринбург, якоб александр, биктуганов юрий, куйвашев евгений
Учеба «на удаленке» во время карантина стала испытанием для учителей и учеников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев в последнюю неделю перед началом учебного года обсуждает, в каком формате будут работать школы и университеты региона. Вопрос прорабатывается на региональном уровне с учетом федеральных установок, следует из графика главы Свердловской области.

Во вторник, 25 августа, Куйвашев примет участие в совещании по готовности регионов к началу 2020/2021 учебного года, которое в режиме ВКС проведет вице-премьер Татьяна Голикова. В этот же день вопрос будет рассматриваться на областном педагогическом совещании и расширенном заседании штаба по коронавирусу с участием глав муниципальных образований.

В первую неделю после отпуска у губернатора запланировано также совещание по развитию цифровой экономики, культуры, физкультуры, спорта и туризма, которое проведет вице-премьер Дмитрий Чернышенко (Куйвашев примет в нем участие удаленно из Екатеринбурга) и заседание окружной антитеррористической комиссии.

У Евгения Куйвашева также намечены встречи с управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владиславом Шиленко, руководителем федеральной службы по техническому и экспортному контролю по УрФО Олегом Чувардиным и главой Ирбита Николаем Юдиным.

В четверг губернатор проведет заседание правительства, после чего посетит церемонию открытия военно-технического форума «Армия-2020» на полигоне «Свердловский».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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