Свердловский губернатор решает, как будут работать школы

Губернатор Евгений Куйвашев в последнюю неделю перед началом учебного года обсуждает, в каком формате будут работать школы и университеты региона. Вопрос прорабатывается на региональном уровне с учетом федеральных установок, следует из графика главы Свердловской области.
Во вторник, 25 августа, Куйвашев примет участие в совещании по готовности регионов к началу 2020/2021 учебного года, которое в режиме ВКС проведет вице-премьер Татьяна Голикова. В этот же день вопрос будет рассматриваться на областном педагогическом совещании и расширенном заседании штаба по коронавирусу с участием глав муниципальных образований.
В первую неделю после отпуска у губернатора запланировано также совещание по развитию цифровой экономики, культуры, физкультуры, спорта и туризма, которое проведет вице-премьер Дмитрий Чернышенко (Куйвашев примет в нем участие удаленно из Екатеринбурга) и заседание окружной антитеррористической комиссии.
У Евгения Куйвашева также намечены встречи с управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владиславом Шиленко, руководителем федеральной службы по техническому и экспортному контролю по УрФО Олегом Чувардиным и главой Ирбита Николаем Юдиным.
В четверг губернатор проведет заседание правительства, после чего посетит церемонию открытия военно-технического форума «Армия-2020» на полигоне «Свердловский».
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