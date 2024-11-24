24 ноября 2024

Синоптик рассказал, когда морозы сменят оттепель в Свердловской области

Оттепель в Свердловской области задержится до конца ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура ожидается на 8 градусов выше нормы Фото:

Тепло в Свердловской области сохранится еще как минимум на целую неделю (25 ноября — 1 декабря). Средняя температура в регионе прогнозируется на 4-8 градусов выше климатической нормы. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«В течение недели в регионе сохранится антициклональная циркуляция. В присутствии антициклона вероятность осадков в Свердловской области в ближайшие дни минимальна. В регионе будет преобладать высотное тепло», — пояснил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, ближайшие пару дней дневная температура будет выше нуля. Сегодня днем столбики термометров зафиксируют от -2 до 3 градусов.

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Тепло в Свердловской области сохранится еще как минимум на целую неделю (25 ноября — 1 декабря). Средняя температура в регионе прогнозируется на 4-8 градусов выше климатической нормы. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В течение недели в регионе сохранится антициклональная циркуляция. В присутствии антициклона вероятность осадков в Свердловской области в ближайшие дни минимальна. В регионе будет преобладать высотное тепло», — пояснил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, ближайшие пару дней дневная температура будет выше нуля. Сегодня днем столбики термометров зафиксируют от -2 до 3 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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