Синоптик рассказал, когда морозы сменят оттепель в Свердловской области

Тепло в Свердловской области сохранится еще как минимум на целую неделю (25 ноября — 1 декабря). Средняя температура в регионе прогнозируется на 4-8 градусов выше климатической нормы. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«В течение недели в регионе сохранится антициклональная циркуляция. В присутствии антициклона вероятность осадков в Свердловской области в ближайшие дни минимальна. В регионе будет преобладать высотное тепло», — пояснил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По его словам, ближайшие пару дней дневная температура будет выше нуля. Сегодня днем столбики термометров зафиксируют от -2 до 3 градусов.
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