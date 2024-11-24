Екатеринбуржцы массово раскупают билеты на новогодние елки, мест почти не осталось

В Екатеринбурге почти не осталось детских билетов на новогодние елки. Какие представления пользуются особенной популярностью и сколько стоят оставшиеся билеты, разбирался корреспондент URA.RU.
Так, в «Коляда-театре», уже не осталось детских билетов на 2,3,5,6 января. Дети смогут попасть на праздник только 7 января, билет обойдется в 1,3 тысячи рублей. По окончании представления организаторы обещают вручить ребенку сладкий подарок.
Из всех предстоящих спектаклей, где дети могут получить подарки в конце, мало билетов осталось в театр балета «Щелкунчик» (детский билет стоит 4,5 тысячи рублей). На одно из представлений в Детской филармонии, которое пройдет 20 декабря, тоже остались билеты — за 2,5 тысячи рублей. В театре «Желтый квадрат»» суммарно пройдет пять спектаклей под названием «Девочка со спичками», однако билеты остались лишь на один — 7 января за одну тысячу рублей. Кроме этого, не осталось билетов на постановки «Ежик и медвежонок» и «Еще один прекрасный день!».
Но на некоторые праздничные представления без подарков еще можно попасть. Несколько билетов осталось в «Урал Опера Балет»» на интерактивную постановку «Морозко» (билеты стоят от 400 до 3000 рублей), в «Театр кукол»» на спектакль «Раз краска, два краска» за 650 рублей. В Свердловском театре драмы есть билеты на спектакль «Новогодний поросенок» (один билет стоит 700 рублей) и во Дворец молодежи — на спектакль «Двенадцать месяцев» (стоимость билетов: 800-2000 рублей в зависимости от сектора).
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