Из тагильской колонии вышел могущественный «вор в законе»

Из колонии Нижнего Тагила освободили лидера ОПГ «Общак» Сахнова

25 ноября 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Сахно вышел на свободу после 20 лет заключения (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Эдуард Сахнов, бывший лидер крупнейшей преступной группировки 90-х годов «Общак», вышел на свободу после 20 лет заключения. Последние четыре года он находился в исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле. Информация об этом появилась в СМИ. «Из нижнетагильской ИК-12 Сан-Донато освободился 63-летний лидер дальневосточного ОПГ „Общак“, вор „в законе“ Эдуард Сахнов», — передает ИА «Прайм Крайм». Сахнов, известный в криминальных кругах как «Сахно» или «Эдик Большой», был признан наследником вора в законе Джема (Евгений Васин) и возглавил преступную группировку «Общак». После смерти Джема в 2001 году, криминальный авторитет Дед Хасан «благословил» Сахнова на уголовное лидерство всего Дальнего Востока. Однако уже в 2005 году его арестовали и приговорили к 25 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 19,5 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эдуард Сахнов, бывший лидер крупнейшей преступной группировки 90-х годов «Общак», вышел на свободу после 20 лет заключения. Последние четыре года он находился в исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле. Информация об этом появилась в СМИ. «Из нижнетагильской ИК-12 Сан-Донато освободился 63-летний лидер дальневосточного ОПГ „Общак“, вор „в законе“ Эдуард Сахнов», — передает ИА «Прайм Крайм». Сахнов, известный в криминальных кругах как «Сахно» или «Эдик Большой», был признан наследником вора в законе Джема (Евгений Васин) и возглавил преступную группировку «Общак». После смерти Джема в 2001 году, криминальный авторитет Дед Хасан «благословил» Сахнова на уголовное лидерство всего Дальнего Востока. Однако уже в 2005 году его арестовали и приговорили к 25 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 19,5 лет.