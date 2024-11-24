24 ноября 2024

Из тагильской колонии вышел могущественный «вор в законе»

Из колонии Нижнего Тагила освободили лидера ОПГ «Общак» Сахнова
© Служба новостей «URA.RU»
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Сахно вышел на свободу после 20 лет заключения (архивное фото) Фото:

Эдуард Сахнов, бывший лидер крупнейшей преступной группировки 90-х годов «Общак», вышел на свободу после 20 лет заключения. Последние четыре года он находился в исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле. Информация об этом появилась в СМИ.

«Из нижнетагильской ИК-12 Сан-Донато освободился 63-летний лидер дальневосточного ОПГ „Общак“, вор „в законе“ Эдуард Сахнов», — передает ИА «Прайм Крайм».

Сахнов, известный в криминальных кругах как «Сахно» или «Эдик Большой», был признан наследником вора в законе Джема (Евгений Васин) и возглавил преступную группировку «Общак». После смерти Джема в 2001 году, криминальный авторитет Дед Хасан «благословил» Сахнова на уголовное лидерство всего Дальнего Востока. Однако уже в 2005 году его арестовали и приговорили к 25 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 19,5 лет.

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Эдуард Сахнов, бывший лидер крупнейшей преступной группировки 90-х годов «Общак», вышел на свободу после 20 лет заключения. Последние четыре года он находился в исправительной колонии №12 в Нижнем Тагиле. Информация об этом появилась в СМИ. «Из нижнетагильской ИК-12 Сан-Донато освободился 63-летний лидер дальневосточного ОПГ „Общак“, вор „в законе“ Эдуард Сахнов», — передает ИА «Прайм Крайм». Сахнов, известный в криминальных кругах как «Сахно» или «Эдик Большой», был признан наследником вора в законе Джема (Евгений Васин) и возглавил преступную группировку «Общак». После смерти Джема в 2001 году, криминальный авторитет Дед Хасан «благословил» Сахнова на уголовное лидерство всего Дальнего Востока. Однако уже в 2005 году его арестовали и приговорили к 25 годам лишения свободы, но позже срок сократили до 19,5 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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