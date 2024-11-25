Полпред Жога раскрыл кулуарное поручение от Медведева

Полпред Жога поручил усилить работу с колледжами после встречи с Медведевым
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Артем Жога с визитом в технопарк «Университетский». Екатеринбург , жога артем
Вопросам образования Жога уделяет особое внимание Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога обозначил главным федеральным инспекторам задачу, поставленную зампредом Совета безопасности Дмитрием Медведевым во время рабочего визита в Свердловскую область. Он попросил уделить больше внимания колледжам и техникумам, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«Особое внимание прошу уделить поддержке колледжей, которым нужна помощь в материально-техническом и учебном плане», — поручил полпред. Ранее в официальных пресс-релизах по итогам визита Медведева эта тема не фигурировала.

По словам Жоги, в условиях специальной военной операции качественный образовательный процесс — залог не только скорейшей победы, но и долгосрочного развития промышленности Урала. Итогом обсуждения стало поручение о подготовке совещания по системе поддержки средне-профессионального образования в УрФО.

Дмитрий Медведев прилетал в Свердловскую область 22 ноября. Его сопровождал не только Жога, но и губернатор Евгений Куйвашев. Зампред Совбеза посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где делают танки для Минобороны РФ, а также побеседовал с главой региона о ситуации с набором контрактников.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога обозначил главным федеральным инспекторам задачу, поставленную зампредом Совета безопасности Дмитрием Медведевым во время рабочего визита в Свердловскую область. Он попросил уделить больше внимания колледжам и техникумам, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Особое внимание прошу уделить поддержке колледжей, которым нужна помощь в материально-техническом и учебном плане», — поручил полпред. Ранее в официальных пресс-релизах по итогам визита Медведева эта тема не фигурировала. По словам Жоги, в условиях специальной военной операции качественный образовательный процесс — залог не только скорейшей победы, но и долгосрочного развития промышленности Урала. Итогом обсуждения стало поручение о подготовке совещания по системе поддержки средне-профессионального образования в УрФО. Дмитрий Медведев прилетал в Свердловскую область 22 ноября. Его сопровождал не только Жога, но и губернатор Евгений Куйвашев. Зампред Совбеза посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где делают танки для Минобороны РФ, а также побеседовал с главой региона о ситуации с набором контрактников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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