Проезд на Пермском тракте заблокировала машина

Госавтоинспекция просит планировать свой маршрут заранее (архивное фото)
Ночью 25 ноября движение по трассе Пермь-Екатеринбург перекрыли из-за машины, которая стоит посреди дороги на 214 километре. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 [214-километр] на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения.
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