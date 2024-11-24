24 ноября 2024

Проезд на Пермском тракте заблокировала машина

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Дорога. Плохая видимость. Курган, метель, плохая видимость, трасса, дорога
Госавтоинспекция просит планировать свой маршрут заранее (архивное фото) Фото:

Ночью 25 ноября движение по трассе Пермь-Екатеринбург перекрыли из-за машины, которая стоит посреди дороги на 214 километре. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-242 [214-километр] на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения.

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Ночью 25 ноября движение по трассе Пермь-Екатеринбург перекрыли из-за машины, которая стоит посреди дороги на 214 километре. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «На автодороге Р-242 [214-километр] на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбурга. Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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