Осужденный за секс со школьницами свердловчанин едет на СВО

25 ноября 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Алексей Дементьев находится в колонии Каменска-Уральского (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Новой Ляли (Свердловская область) Алексей Дементьев, получивший 19 лет лишения свободы за секс с девочками-подростками, собирается уехать на российскую спецоперацию на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник. «На фронт он попросился чуть больше месяца назад. Он по-прежнему считает, что был незаконно осужден. Поэтому пытается добиться освобождения», — сказал собеседник агентства. По его данным, Алексей находится в исправительной колонии №47 Каменска-Уральского. Инцидент, после которого Дементьева осудили, произошел летом 2017 года. Тогда к нему в квартиру приехали три школьницы, чтобы забрать деньги. Их Алексей для них выбил у мужчины, который переспал с одной из девочек. Дома у Дементьева школьницы распивали спиртное — после этого он занялся сексом с двумя из них. Когда мама одной из девочек нашла деньги, то узнала о случившемся. Тогда же на Алексея написали заявление в полицию. Сам он считает, что все было по обоюдному согласию. Его приговорили к суровому наказанию в 2019 году. Теперь одна из его «жертв» пытается вытащить его из колонии, заявляя, что оговорила мужчину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Новой Ляли (Свердловская область) Алексей Дементьев, получивший 19 лет лишения свободы за секс с девочками-подростками, собирается уехать на российскую спецоперацию на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник. «На фронт он попросился чуть больше месяца назад. Он по-прежнему считает, что был незаконно осужден. Поэтому пытается добиться освобождения», — сказал собеседник агентства. По его данным, Алексей находится в исправительной колонии №47 Каменска-Уральского. Инцидент, после которого Дементьева осудили, произошел летом 2017 года. Тогда к нему в квартиру приехали три школьницы, чтобы забрать деньги. Их Алексей для них выбил у мужчины, который переспал с одной из девочек. Дома у Дементьева школьницы распивали спиртное — после этого он занялся сексом с двумя из них. Когда мама одной из девочек нашла деньги, то узнала о случившемся. Тогда же на Алексея написали заявление в полицию. Сам он считает, что все было по обоюдному согласию. Его приговорили к суровому наказанию в 2019 году. Теперь одна из его «жертв» пытается вытащить его из колонии, заявляя, что оговорила мужчину.