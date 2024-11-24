24 ноября 2024

Осужденный за секс со школьницами свердловчанин едет на СВО

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Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, татуировки на пальцах, тату
Алексей Дементьев находится в колонии Каменска-Уральского (архивное фото) Фото:

Житель Новой Ляли (Свердловская область) Алексей Дементьев, получивший 19 лет лишения свободы за секс с девочками-подростками, собирается уехать на российскую спецоперацию на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник.

«На фронт он попросился чуть больше месяца назад. Он по-прежнему считает, что был незаконно осужден. Поэтому пытается добиться освобождения», — сказал собеседник агентства. По его данным, Алексей находится в исправительной колонии №47 Каменска-Уральского.

Инцидент, после которого Дементьева осудили, произошел летом 2017 года. Тогда к нему в квартиру приехали три школьницы, чтобы забрать деньги. Их Алексей для них выбил у мужчины, который переспал с одной из девочек. Дома у Дементьева школьницы распивали спиртное — после этого он занялся сексом с двумя из них.

Когда мама одной из девочек нашла деньги, то узнала о случившемся. Тогда же на Алексея написали заявление в полицию. Сам он считает, что все было по обоюдному согласию. Его приговорили к суровому наказанию в 2019 году. Теперь одна из его «жертв» пытается вытащить его из колонии, заявляя, что оговорила мужчину.

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Житель Новой Ляли (Свердловская область) Алексей Дементьев, получивший 19 лет лишения свободы за секс с девочками-подростками, собирается уехать на российскую спецоперацию на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник. «На фронт он попросился чуть больше месяца назад. Он по-прежнему считает, что был незаконно осужден. Поэтому пытается добиться освобождения», — сказал собеседник агентства. По его данным, Алексей находится в исправительной колонии №47 Каменска-Уральского. Инцидент, после которого Дементьева осудили, произошел летом 2017 года. Тогда к нему в квартиру приехали три школьницы, чтобы забрать деньги. Их Алексей для них выбил у мужчины, который переспал с одной из девочек. Дома у Дементьева школьницы распивали спиртное — после этого он занялся сексом с двумя из них. Когда мама одной из девочек нашла деньги, то узнала о случившемся. Тогда же на Алексея написали заявление в полицию. Сам он считает, что все было по обоюдному согласию. Его приговорили к суровому наказанию в 2019 году. Теперь одна из его «жертв» пытается вытащить его из колонии, заявляя, что оговорила мужчину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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