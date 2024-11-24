Зюганов вступился за пасеку свердловской фермерши перед главой «Газпрома»

Глава КПРФ Геннадий Зюганов направил письмо председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру и в «Газпром трансгаз Екатеринбург» с просьбой заключить мировое соглашение в споре о расположении ульев экофермы «Уральская пчелка», которая находится в Сысерти. Копия письма есть в распоряжении URA.RU.
«Существование 70 ульев с пятью миллионами пчел не только способствует производству качественного меда, но и играет важную роль в опылении растений, что немаловажно для сохранения местной экосистемы. Призываю вас к конструктивному диалогу и заключению мирового соглашения в суде», — обратился Зюганов. Он отметил, что перемирие позволит сохранить «важное для региона хозяйство и избежать ненужного конфликта».
Конфликт между «Уральской пчелкой» и «Газпромом» вспыхнул в январе 2024 года. «Газпром трансгаз Екатеринбург» требовал от Каркачевой убрать улья с участка, которые стоят вблизи газопровода, однако юристы экокомплекса утверждают, что нарушений нет, так как пасека находится в 120 метрах от газопровода и не нарушает свод правил эксплуатации оборудования. В конце августа на заседании суда «Газпром» отказал владелице в мировом соглашении. Кроме этого, компания затянула сроки проведения экспертизы для поиска нарушений в расположении ульев и других строений относительно газопровода. После череды неудач единомышленники Каркачевой создали петицию с целью сохранения экокомплекса. Ее подписали 800 человек.
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