24 ноября 2024

«Пинали с разбегу ногами»: в Нижнем Тагиле подростки толпой забили мужчину. Видео

В Нижнем Тагиле подростки серьезно избили мужчину на улице и потащили в подъезд
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, подростки, компания, школьники, пацаны, парни, студенты
На видео подростки улыбаются, когда пинают мужчину (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле 24 ноября группа подростков избила мужчину на улице Солнечная, 14. После они потащили его в подъезд, рассказал очевидец в соцсетях.

«Днем 24 ноября на улице Солнечная, 14 компания озверевших подростков чуть до смерти не забила мужчину. Они со всей дури били и пинали его с разбегу ногами куда попадут. Удары наносились до тех пор, пока мужчина не рухнул в бессознательном состоянии. После чего подростки пытались привести мужчину в чувство и волоком потащили его в помещение», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По словам очевидца, мужчина жив и от госпитализации отказался. Подростков попросила разобраться с тагильчанином одна из соседок, рассказал житель района.

Он считает, что женщине не понравилось то, что ее сосед не убирает за своими животными. «Вот она попросила подростков проучить его, поговорить с ним по-мужски», — думает очевидец.

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В Нижнем Тагиле 24 ноября группа подростков избила мужчину на улице Солнечная, 14. После они потащили его в подъезд, рассказал очевидец в соцсетях. «Днем 24 ноября на улице Солнечная, 14 компания озверевших подростков чуть до смерти не забила мужчину. Они со всей дури били и пинали его с разбегу ногами куда попадут. Удары наносились до тех пор, пока мужчина не рухнул в бессознательном состоянии. После чего подростки пытались привести мужчину в чувство и волоком потащили его в помещение», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По словам очевидца, мужчина жив и от госпитализации отказался. Подростков попросила разобраться с тагильчанином одна из соседок, рассказал житель района. Он считает, что женщине не понравилось то, что ее сосед не убирает за своими животными. «Вот она попросила подростков проучить его, поговорить с ним по-мужски», — думает очевидец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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