«Пинали с разбегу ногами»: в Нижнем Тагиле подростки толпой забили мужчину. Видео

В Нижнем Тагиле подростки серьезно избили мужчину на улице и потащили в подъезд

25 ноября 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

На видео подростки улыбаются, когда пинают мужчину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле 24 ноября группа подростков избила мужчину на улице Солнечная, 14. После они потащили его в подъезд, рассказал очевидец в соцсетях. «Днем 24 ноября на улице Солнечная, 14 компания озверевших подростков чуть до смерти не забила мужчину. Они со всей дури били и пинали его с разбегу ногами куда попадут. Удары наносились до тех пор, пока мужчина не рухнул в бессознательном состоянии. После чего подростки пытались привести мужчину в чувство и волоком потащили его в помещение», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По словам очевидца, мужчина жив и от госпитализации отказался. Подростков попросила разобраться с тагильчанином одна из соседок, рассказал житель района. Он считает, что женщине не понравилось то, что ее сосед не убирает за своими животными. «Вот она попросила подростков проучить его, поговорить с ним по-мужски», — думает очевидец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле 24 ноября группа подростков избила мужчину на улице Солнечная, 14. После они потащили его в подъезд, рассказал очевидец в соцсетях. «Днем 24 ноября на улице Солнечная, 14 компания озверевших подростков чуть до смерти не забила мужчину. Они со всей дури били и пинали его с разбегу ногами куда попадут. Удары наносились до тех пор, пока мужчина не рухнул в бессознательном состоянии. После чего подростки пытались привести мужчину в чувство и волоком потащили его в помещение», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По словам очевидца, мужчина жив и от госпитализации отказался. Подростков попросила разобраться с тагильчанином одна из соседок, рассказал житель района. Он считает, что женщине не понравилось то, что ее сосед не убирает за своими животными. «Вот она попросила подростков проучить его, поговорить с ним по-мужски», — думает очевидец.