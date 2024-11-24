В Нижнем Тагиле 24 ноября группа подростков избила мужчину на улице Солнечная, 14. После они потащили его в подъезд, рассказал очевидец в соцсетях.
«Днем 24 ноября на улице Солнечная, 14 компания озверевших подростков чуть до смерти не забила мужчину. Они со всей дури били и пинали его с разбегу ногами куда попадут. Удары наносились до тех пор, пока мужчина не рухнул в бессознательном состоянии. После чего подростки пытались привести мужчину в чувство и волоком потащили его в помещение», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
По словам очевидца, мужчина жив и от госпитализации отказался. Подростков попросила разобраться с тагильчанином одна из соседок, рассказал житель района.
Он считает, что женщине не понравилось то, что ее сосед не убирает за своими животными. «Вот она попросила подростков проучить его, поговорить с ним по-мужски», — думает очевидец.
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