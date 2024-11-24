Общество Выплаты и пенсии Мишустин выделил миллионы на выплаты свердловчанам. Видео 25 ноября 2024 в 12:29 Размер текста - 17 + Более полумиллиарда Мишустин направил 20-ти регионам Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 650 миллионов рублей на социальные контракты для малообеспеченных жителей 20-ти регионов, одним из которых оказалась Свердловская область. Об этом рассказали в официальном telegram-канале правительства РФ. «Необходимость дополнительного финансирования связана с высокой востребованностью такого инструмента поддержки в указанных регионах. С помощью выделенных средств будет дополнительно обеспечено не менее 2,5 тысячи социальных контрактов, в том числе планируемых к заключению», — следует из поста. Социальные контракты позволяют получить единовременную выплату до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела или до 200 тысяч на развитие подсобного хозяйства. Кроме того, жители могут пройти переобучение, повысить квалификацию, чтобы затем найти работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 650 миллионов рублей на социальные контракты для малообеспеченных жителей 20-ти регионов, одним из которых оказалась Свердловская область. Об этом рассказали в официальном telegram-канале правительства РФ. «Необходимость дополнительного финансирования связана с высокой востребованностью такого инструмента поддержки в указанных регионах. С помощью выделенных средств будет дополнительно обеспечено не менее 2,5 тысячи социальных контрактов, в том числе планируемых к заключению», — следует из поста. Социальные контракты позволяют получить единовременную выплату до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела или до 200 тысяч на развитие подсобного хозяйства. Кроме того, жители могут пройти переобучение, повысить квалификацию, чтобы затем найти работу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям