Энергетики требуют десятки миллионов с «Гортранса» Екатеринбурга

«Екатеринбургэнергосбыт» подал в арбитражный суд новый иск к муниципальному «Гортрансу» — основному перевозчику Екатеринбурга — с требованием взыскать более 31 миллиона рублей долгов за электроэнергию. Информация об этом появилась в картотеке дел.
Согласно документации, заявление подано 22 ноября 2024-го. Сумма исковых требований составила 31,4 млн рублей.
Еще в середине сентября энергетики просили взыскать с перевозчика 28,4 млн рублей за долги. Примерно через месяц арбитраж полностью удовлетворил требования «Екатеринбургэнергосбыта».
Старые долги перед энергетиками в размере около 118 млн рублей «Гортранс» закрыл в октябре 2023-го. По словам источника URA.RU, мэрия выделила перевозчику 100-миллионную субсидию, с помощью которой удалось спасти ситуацию. В аналогичное положение «Гортранс» попадал в 2021 году, из-за этого в городе вставали трамваи и троллейбусы.
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