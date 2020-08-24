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В ХМАО резко изменилась ситуация с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест на коронавирус у журналистов контактных с условно зараженным. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, тест на covid19, тест на коронавирус, верина ульяна
За минувшие сутки заболели всего 69 человек. Такого числа новых зараженных не было с мая. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом в ХМАО заразились 69 человек. Это на семь человек меньше, чем сутки ранее, и самое крупное снижение числа зараженных за 10 дней. Уменьшилось и число муниципалитетов, где обнаружены новые заболевшие — сейчас их девять. Статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 13 человек зафиксирована пневмония, у 9 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 66 случаях. По 3 случаям контакты уточняются», — доабвили в оперштабе.

Лидерами по числу заболевших являются Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск. Общая картина инфицирования выглядит так:

  • Сургут — 18;
  • Ханты-Мансийск — 17;
  • Нижневартовск — 16;
  • Урай — 6;
  • Сургутский район — 3;
  • Радужный — 3;
  • Мегион — 2;
  • Кондинский район — 2;
  • Нефтеюганский район — 2.

Всего: 69 человек

По данным департамента здравоохранения, состояние 38 пациентов оценивается, как тяжелое. 31 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 160 человек.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили режим самоизоляции для пожилых, беременных и больных хроническими заболеваниями людей до шестого сентября. При этом ввели и послабления — открыты бани, а частным школам разрешили групповые занятия.

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