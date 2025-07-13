Суд ХМАО оставил на свободе куратора скандальной больницы-долгостроя

Суд ХМАО оставил в силе приговор экс-главе Управления капитального строительства региона — куратору скандальной больницы-долгостроя в Нижневартовске Эдуарду Алексеенко. В мае его признали виновным по статье «халатность» и освободили от наказания из-за истечения срока давности.
«Судебный акт оставлен без изменений», — сообщается в картотеке суда. Приговор Алексеенко пыталась оспорить окружная прокуратура.
Алексеенко обвинялся в том, что не предъявил претензии к подрядчику и не заставил его укрепить здание больницы-долгостроя в Нижневартовске до истечения срока гарантии. В Ханты-Мансийском районном суде, где рассматривалось дело, прокурор ходатайствовал о переквалификации дела со злоупотребления полномочиями на халатность.
Суд удовлетворил ходатайство и сразу же прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности. После прокуратура пыталась оспорить это решение и подала апелляцию в суд ХМАО, однако решение было оставлено в силе.
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