13 июля 2025

Суд ХМАО оставил на свободе куратора скандальной больницы-долгостроя

Суд ХМАО оставил в силе приговор куратору скандальной больницы-долгостроя
© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-главе УКС Алексеенко
Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-главе УКС Алексеенко Фото:

Суд ХМАО оставил в силе приговор экс-главе Управления капитального строительства региона — куратору скандальной больницы-долгостроя в Нижневартовске Эдуарду Алексеенко. В мае его признали виновным по статье «халатность» и освободили от наказания из-за истечения срока давности.

«Судебный акт оставлен без изменений», — сообщается в картотеке суда. Приговор Алексеенко пыталась оспорить окружная прокуратура.

Алексеенко обвинялся в том, что не предъявил претензии к подрядчику и не заставил его укрепить здание больницы-долгостроя в Нижневартовске до истечения срока гарантии. В Ханты-Мансийском районном суде, где рассматривалось дело, прокурор ходатайствовал о переквалификации дела со злоупотребления полномочиями на халатность.

Суд удовлетворил ходатайство и сразу же прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности. После прокуратура пыталась оспорить это решение и подала апелляцию в суд ХМАО, однако решение было оставлено в силе.

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Суд ХМАО оставил в силе приговор экс-главе Управления капитального строительства региона — куратору скандальной больницы-долгостроя в Нижневартовске Эдуарду Алексеенко. В мае его признали виновным по статье «халатность» и освободили от наказания из-за истечения срока давности. «Судебный акт оставлен без изменений», — сообщается в картотеке суда. Приговор Алексеенко пыталась оспорить окружная прокуратура. Алексеенко обвинялся в том, что не предъявил претензии к подрядчику и не заставил его укрепить здание больницы-долгостроя в Нижневартовске до истечения срока гарантии. В Ханты-Мансийском районном суде, где рассматривалось дело, прокурор ходатайствовал о переквалификации дела со злоупотребления полномочиями на халатность. Суд удовлетворил ходатайство и сразу же прекратил уголовное преследование в связи с истечением срока давности. После прокуратура пыталась оспорить это решение и подала апелляцию в суд ХМАО, однако решение было оставлено в силе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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