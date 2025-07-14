Власти Нижневартовска раскрыли причину затопления одной из старейших улиц города

В Нижневартовске затопило тротуары у парка из-за необорудованных ливневок
© Служба новостей «URA.RU»
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Тротуары на улице Пионерской в Нижневартовске затопило
Тротуары на улице Пионерской в Нижневартовске затопило Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) после сильных ливней затопило тротуары старейшей улицы Пионерской рядом с Парком Победы. В мэрии сообщили, что связано это со строительными работами и необорудованными ливнеприемными колодцами.

«На данном участке производятся строительные работы, территория огорожена. Ливнеприемные колодцы еще не полностью оборудованы - углы уклона не выведены для того, чтобы вода полностью уходила в них», - сообщили URA.RU в мэрии.

В управлении по дорожному хозяйству и благоустройству пояснили, что эти причины и повлияли на подтопление тротуаров улицы Пионерской. После того, как будут выполнены все работы, вода будет уходить в ливнеку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) 13 июля бушевал штормовой ветер, лил сильный дождь и гремела гроза. Из-за неблагоприятных погодных условий ливневые канализации не справились с объемом воды, поэтому многие улицы оказались затоплены.

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В Нижневартовске (ХМАО) после сильных ливней затопило тротуары старейшей улицы Пионерской рядом с Парком Победы. В мэрии сообщили, что связано это со строительными работами и необорудованными ливнеприемными колодцами. «На данном участке производятся строительные работы, территория огорожена. Ливнеприемные колодцы еще не полностью оборудованы - углы уклона не выведены для того, чтобы вода полностью уходила в них», - сообщили URA.RU в мэрии. В управлении по дорожному хозяйству и благоустройству пояснили, что эти причины и повлияли на подтопление тротуаров улицы Пионерской. После того, как будут выполнены все работы, вода будет уходить в ливнеку. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) 13 июля бушевал штормовой ветер, лил сильный дождь и гремела гроза. Из-за неблагоприятных погодных условий ливневые канализации не справились с объемом воды, поэтому многие улицы оказались затоплены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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