Власти Нижневартовска раскрыли причину затопления одной из старейших улиц города

В Нижневартовске (ХМАО) после сильных ливней затопило тротуары старейшей улицы Пионерской рядом с Парком Победы. В мэрии сообщили, что связано это со строительными работами и необорудованными ливнеприемными колодцами.
«На данном участке производятся строительные работы, территория огорожена. Ливнеприемные колодцы еще не полностью оборудованы - углы уклона не выведены для того, чтобы вода полностью уходила в них», - сообщили URA.RU в мэрии.
В управлении по дорожному хозяйству и благоустройству пояснили, что эти причины и повлияли на подтопление тротуаров улицы Пионерской. После того, как будут выполнены все работы, вода будет уходить в ливнеку.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) 13 июля бушевал штормовой ветер, лил сильный дождь и гремела гроза. Из-за неблагоприятных погодных условий ливневые канализации не справились с объемом воды, поэтому многие улицы оказались затоплены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!