В ХМАО спасатели две недели разыскивают пропавшую в лесу пенсионерку

В Советском спасатели МЧС и Центроспаса более двух недель ищут пропавшую пенсионерку. Женщина 4 июля ушла в лес и связь с ней оборвалась.
«Поиски продолжаются усилиями сотрудников МЧС и Центроспаса-Югории. Пройдено 29 километров леса, 76,7 гектаров обследовано с помощью беспилотников», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС. Информационную поддержку спасателям оказывает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Югре. В пресс-службе агентству сообщили, что в районе пропажи пенсионерки была замечена медведица.
Югорчанка Надежда Армянинова пропала 4 июля в районе микрорайона «Аэропорт» в Советском. Она ушла в лес и не вернулась, с собой взяла белое ведро. Была одета в коричнево-красно-зеленую кофту, черные спортивные штаны, резиновые сапоги и белый платок. Рост — 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, глаза серые.
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