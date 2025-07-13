13 июля 2025

В ХМАО спасатели две недели разыскивают пропавшую в лесу пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели две недели разыскивают пенсионерку, которая пропала в лесу
Спасатели две недели разыскивают пенсионерку, которая пропала в лесу Фото:

В Советском спасатели МЧС и Центроспаса более двух недель ищут пропавшую пенсионерку. Женщина 4 июля ушла в лес и связь с ней оборвалась.

«Поиски продолжаются усилиями сотрудников МЧС и Центроспаса-Югории. Пройдено 29 километров леса, 76,7 гектаров обследовано с помощью беспилотников», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС. Информационную поддержку спасателям оказывает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Югре. В пресс-службе агентству сообщили, что в районе пропажи пенсионерки была замечена медведица.

Югорчанка Надежда Армянинова пропала 4 июля в районе микрорайона «Аэропорт» в Советском. Она ушла в лес и не вернулась, с собой взяла белое ведро. Была одета в коричнево-красно-зеленую кофту, черные спортивные штаны, резиновые сапоги и белый платок. Рост — 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, глаза серые.

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В Советском спасатели МЧС и Центроспаса более двух недель ищут пропавшую пенсионерку. Женщина 4 июля ушла в лес и связь с ней оборвалась. «Поиски продолжаются усилиями сотрудников МЧС и Центроспаса-Югории. Пройдено 29 километров леса, 76,7 гектаров обследовано с помощью беспилотников», — сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС. Информационную поддержку спасателям оказывает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Югре. В пресс-службе агентству сообщили, что в районе пропажи пенсионерки была замечена медведица. Югорчанка Надежда Армянинова пропала 4 июля в районе микрорайона «Аэропорт» в Советском. Она ушла в лес и не вернулась, с собой взяла белое ведро. Была одета в коричнево-красно-зеленую кофту, черные спортивные штаны, резиновые сапоги и белый платок. Рост — 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, глаза серые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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