13 июля 2025
12 июля 2025

Омбудсмен ХМАО помогла семье получить пособие, в котором отказывал СФР

© Служба новостей «URA.RU»
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Омбудсмен ХМАО заставила Соцфонд признать ошибку при назначении пособий многодетным
Омбудсмен ХМАО заставила Соцфонд признать ошибку при назначении пособий многодетным Фото:

В Югре после вмешательства уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой региональный соцфонд признал ошибку в расчетах и назначил ежемесячное пособие на детей многодетной семьей. Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена.

Мать нескольких детей не согласилась с решением регионального отделения Соцфонда, которое отказало ей в назначении ежемесячного пособия на несовершеннолетних детей. По ее мнению, при расчете среднедушевого дохода ее семьи сотрудники ведомства допустили ошибку, из-за чего ей неоднократно отказывали в выплатах. Самостоятельные обращения заявителя в Фонд социального страхования не давали положительных результатов, в назначении ежемесячного пособия повторно отказывалось.

«После вмешательства уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой в фонде выявили, что при обработке данных действительно были допущены ошибки: сведения из информационной системы выгрузили некорректно, что повлияло на решение об отказе в выплатах. По итогам проверки решение пересмотрели — семье назначили ежемесячное пособие на каждого ребенка и перечислили все недополученные суммы с момента подачи первого заявления», — рассказали в аппарате омбудсмена. 

Ранее URA.RU сообщало, что уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла военнослужащему из Урая. К ней обратился отец мобилизованного, которого лишили выплат и присвоили статус СОЧ (самовольное оставление части) пока он лечился после ранений.

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В Югре после вмешательства уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой региональный соцфонд признал ошибку в расчетах и назначил ежемесячное пособие на детей многодетной семьей. Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена. Мать нескольких детей не согласилась с решением регионального отделения Соцфонда, которое отказало ей в назначении ежемесячного пособия на несовершеннолетних детей. По ее мнению, при расчете среднедушевого дохода ее семьи сотрудники ведомства допустили ошибку, из-за чего ей неоднократно отказывали в выплатах. Самостоятельные обращения заявителя в Фонд социального страхования не давали положительных результатов, в назначении ежемесячного пособия повторно отказывалось. «После вмешательства уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой в фонде выявили, что при обработке данных действительно были допущены ошибки: сведения из информационной системы выгрузили некорректно, что повлияло на решение об отказе в выплатах. По итогам проверки решение пересмотрели — семье назначили ежемесячное пособие на каждого ребенка и перечислили все недополученные суммы с момента подачи первого заявления», — рассказали в аппарате омбудсмена.  Ранее URA.RU сообщало, что уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла военнослужащему из Урая. К ней обратился отец мобилизованного, которого лишили выплат и присвоили статус СОЧ (самовольное оставление части) пока он лечился после ранений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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