Омбудсмен ХМАО помогла семье получить пособие, в котором отказывал СФР

В Югре после вмешательства уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой региональный соцфонд признал ошибку в расчетах и назначил ежемесячное пособие на детей многодетной семьей. Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена.
Мать нескольких детей не согласилась с решением регионального отделения Соцфонда, которое отказало ей в назначении ежемесячного пособия на несовершеннолетних детей. По ее мнению, при расчете среднедушевого дохода ее семьи сотрудники ведомства допустили ошибку, из-за чего ей неоднократно отказывали в выплатах. Самостоятельные обращения заявителя в Фонд социального страхования не давали положительных результатов, в назначении ежемесячного пособия повторно отказывалось.
«После вмешательства уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой в фонде выявили, что при обработке данных действительно были допущены ошибки: сведения из информационной системы выгрузили некорректно, что повлияло на решение об отказе в выплатах. По итогам проверки решение пересмотрели — семье назначили ежемесячное пособие на каждого ребенка и перечислили все недополученные суммы с момента подачи первого заявления», — рассказали в аппарате омбудсмена.
Ранее URA.RU сообщало, что уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла военнослужащему из Урая. К ней обратился отец мобилизованного, которого лишили выплат и присвоили статус СОЧ (самовольное оставление части) пока он лечился после ранений.
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