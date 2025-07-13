13 июля 2025
12 июля 2025

Половина детей мигрантов в ХМАО провалила тест по русскому языку для поступления в школу

Более половины детей мигрантов в ХМАО не смогли сдать экзамен по русскому языку
© Служба новостей «URA.RU»
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Более половины детей мигрантов в ХМАО не сдали экзамен по русскому языку
Более половины детей мигрантов в ХМАО не сдали экзамен по русскому языку Фото:

Более половины детей мигрантов в ХМАО не справились с обязательным экзаменом по русскому языку, который необходимо сдать для зачисления в школы. Об этом сообщили в окружном департаменте образования и науки.

«Количество детей, успешно прошедших тестирование — 20 человек. 23 ребенка, соответственно, не смогли пройти тестирование», — уточнили в департаменте в ответ на запрос «Югорского снегиря». По информации департамента, с начала действия новых правил всего на тестирование записались 107 детей иностранных граждан. Однако на данный момент экзамен сдали только 43 ребенка.

С 1 апреля 2025 года в России действуют новые нормы, по которым дети мигрантов обязаны сдавать тест по русскому языку перед поступлением в школу. При неудовлетворительном результате предусмотрено дополнительное обучение. Повторно пройти экзамен можно не ранее чем через три месяца.

Ранее URA.RU писало, что Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов предложил создать «нулевые классы» для детей мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку. Коженов предложил организовать подготовку к школе на базе самих образовательных учреждений, используя свободные кабинеты и привлекая к работе учителей, подрабатывающих репетиторством.

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Более половины детей мигрантов в ХМАО не справились с обязательным экзаменом по русскому языку, который необходимо сдать для зачисления в школы. Об этом сообщили в окружном департаменте образования и науки. «Количество детей, успешно прошедших тестирование — 20 человек. 23 ребенка, соответственно, не смогли пройти тестирование», — уточнили в департаменте в ответ на запрос «Югорского снегиря». По информации департамента, с начала действия новых правил всего на тестирование записались 107 детей иностранных граждан. Однако на данный момент экзамен сдали только 43 ребенка. С 1 апреля 2025 года в России действуют новые нормы, по которым дети мигрантов обязаны сдавать тест по русскому языку перед поступлением в школу. При неудовлетворительном результате предусмотрено дополнительное обучение. Повторно пройти экзамен можно не ранее чем через три месяца. Ранее URA.RU писало, что Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов предложил создать «нулевые классы» для детей мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку. Коженов предложил организовать подготовку к школе на базе самих образовательных учреждений, используя свободные кабинеты и привлекая к работе учителей, подрабатывающих репетиторством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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