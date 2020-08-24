24 августа 2020
23 августа 2020

Власти ХМАО назвали самые заразные города во время эпидемии COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, медицинская маска, защитная маска, пожилой мужчина, маска на лицо, covid-19, covid19, коронавирус
Возглавляют антирейтинг небольшие города и районы Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в ХМАО зафиксировался на отметке 0,94 единицы. Это значит, что каждый заболевший заражает менее одного человека. При этом в регионе остаются города, где эпидемиологическая обстановка значительно хуже. О них во время заседания регионального оперативного штаба рассказала замруководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

«В 13 муниципальных образованиях коэффициент распространения инфекции фиксируется на отметке ниже единицы, в двух — равен единице, а в семи муниципальных образованиях превышает единицу», — сообщила Кудрявцева.

Самым небезопасные сегодня города: Мегион (каждый новый заболевший заражает семерых: Rt — 7), Ханты-Мансийск (Rt — 2.1) и Радужный, где почти каждый инфицированный заражает двоих человек (Rt — 1.71). Наибольший вклад в суммарную заболеваемость по ХМАО сделали пять муниципалитетов. На них приходится почти 7 тыс заболевших. Это Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Когалым. При этом, в пересчете на 100 тыс человек, рейтинг самых небезопасных муниципальных образований за все время эпидемии выглядит так:

  • Радужный — 101 случай;
  • Октябрьский район — 69 случаев;
  • Покачи — 57 случаев;
  • Урай — 52 случая;
  • Нижневартовск — 49 случаев;
  • Ханты-Мансийск — 37 случаев;
  • Нефтеюганск 37 случаев.

Ранее URA.RU писало, что за минувшие сутки коронавирусом в ХМАО заразились 69 человек. Это на семь человек меньше, чем сутки ранее, и самое крупное снижение числа зараженных за 10 дней. Уменьшилось и число муниципалитетов, где обнаружены новые заболевшие — сейчас их девять.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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