В Сургуте начали падать цены на арендное жилье

В Сургуте (ХМАО) после резкого роста цен на аренду жилья из-за дорогой ипотеки наблюдается спад стоимости. Владельцы квартиры корректируют цену на 1-2 тысячи рублей, рассказала URA.RU специалист компании «Этажи» Валерия Сотник.
«Сейчас на рынке аренды наблюдаются колебания цен», — комментирует руководитель направления аренды сургутского филиала компании «Этажи» Валерия Сотник. Собственники нередко ориентируются на среднерыночную стоимость, но предложение сейчас существенно превышает спрос, поэтому приходиться корректировать прайс на 1-2 тысячи рублей за объект.
Варианты, где цена значительно ниже рыночной, редки. Обычно это связано с необходимостью быстро сдать жилье. При этом в каждом сегменте — от комнат до трёхкомнатных квартир — возможны единичные случаи как с аномально низкой, так и с завышенной стоимостью.
«Однокомнатную квартиру можно найти за 20 тысяч рублей, а иногда — и за 50 тысяч, если речь идёт о жилье бизнес- или комфорт-класса, с качественным ремонтом и современной техникой», — говорит эксперт агентства. Средняя цена на однушку в Сургуте сейчас 25 тысяч рублей.
Снять комнату обойдется от 12 до 20 тысяч рублей, за студию просят от 18 до 30 тысяч (средняя ставка — 23 тысячи рублей). Зачастую в эту сумму включается оплата за все коммунальные услуги. Аренда 2-комнатной квартиры будет стоить от 30 до 40 тысяч рублей плюс самостоятельная оплата услуг ЖКХ, за 3-комнатную квартиру в месяц придется отдавать от 35 до 45 тысяч рублей, а также взять на себя ЖКХ-расходы.
При этом риэлторы, несмотря на текущее снижение цен, ожидают их рост ближе к концу лета. Исходя из практики, к августу аренда снова начинает дорожать — начинается сезон студентов, командировочных, в город приезжают спортсмены на соревнования.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте комнаты в общежитиях и на подселение упали в цене более чем на 10%. В денежном выражении -12 тысяч рублей за квадратный метр.
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