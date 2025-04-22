Олимпийский чемпион по тхэквондо из Нижневартовска Максим Храмцов научил бьюти-блогершу из Южной Кореи Кенху Мин биться пасхальными яйцами. Спортсмен случайно встретился с девушкой в офисе блогерского агентства «Инсайт Люди» в Москве.
«Мин Кенха оказалась в нашем московском офисе и столкнулась с Максимом Храмцовым. А потом они изучали самый главный пасхальный навык. Над техникой, правда, предстоит поработать», — рассказали сотрудники агентства в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Две попытки в поединке с тхэквондистом не принесли удачу кореянке. «Чтоб ты понимала, я всегда проигрываю. Первый человек, которого я выиграл в разбивании яиц», — поделился Храмцов с соперницей.
Кенха Мин известна как русскоговорящая кореянка, которая ведет свой бьюти-блог. На ее YouTube канале насчитывается более миллиона подписчиков. Блогерша живет в Южной Кореи, но часто путешествует по России.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорский олимпийский чемпион Максим Храмцов готовится отметить летом трехлетнюю годовщину свадьбы с моделью Полиной Гриб. Молодые супруги считают, секрет семейного счастья кроется в трех простых вещах: взаимопонимание, уважение и доверие друг к другу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!