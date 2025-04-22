22 апреля 2025

Олимпийский чемпион из ХМАО научил блогершу из Кореи биться пасхальными яйцами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бьюти-блогерша из Южной Кореи Кенха Мин училась биться пасхальными яйцами
Бьюти-блогерша из Южной Кореи Кенха Мин училась биться пасхальными яйцами Фото:

Олимпийский чемпион по тхэквондо из Нижневартовска Максим Храмцов научил бьюти-блогершу из Южной Кореи Кенху Мин биться пасхальными яйцами. Спортсмен случайно встретился с девушкой в офисе блогерского агентства «Инсайт Люди» в Москве.

«Мин Кенха оказалась в нашем московском офисе и столкнулась с Максимом Храмцовым. А потом они изучали самый главный пасхальный навык. Над техникой, правда, предстоит поработать», — рассказали сотрудники агентства в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Две попытки в поединке с тхэквондистом не принесли удачу кореянке. «Чтоб ты понимала, я всегда проигрываю. Первый человек, которого я выиграл в разбивании яиц», — поделился Храмцов с соперницей.

Кенха Мин известна как русскоговорящая кореянка, которая ведет свой бьюти-блог. На ее YouTube канале насчитывается более миллиона подписчиков. Блогерша живет в Южной Кореи, но часто путешествует по России.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорский олимпийский чемпион Максим Храмцов готовится отметить летом трехлетнюю годовщину свадьбы с моделью Полиной Гриб. Молодые супруги считают, секрет семейного счастья кроется в трех простых вещах: взаимопонимание, уважение и доверие друг к другу.

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Олимпийский чемпион по тхэквондо из Нижневартовска Максим Храмцов научил бьюти-блогершу из Южной Кореи Кенху Мин биться пасхальными яйцами. Спортсмен случайно встретился с девушкой в офисе блогерского агентства «Инсайт Люди» в Москве. «Мин Кенха оказалась в нашем московском офисе и столкнулась с Максимом Храмцовым. А потом они изучали самый главный пасхальный навык. Над техникой, правда, предстоит поработать», — рассказали сотрудники агентства в соцсети Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Две попытки в поединке с тхэквондистом не принесли удачу кореянке. «Чтоб ты понимала, я всегда проигрываю. Первый человек, которого я выиграл в разбивании яиц», — поделился Храмцов с соперницей. Кенха Мин известна как русскоговорящая кореянка, которая ведет свой бьюти-блог. На ее YouTube канале насчитывается более миллиона подписчиков. Блогерша живет в Южной Кореи, но часто путешествует по России. Ранее URA.RU рассказывало, что югорский олимпийский чемпион Максим Храмцов готовится отметить летом трехлетнюю годовщину свадьбы с моделью Полиной Гриб. Молодые супруги считают, секрет семейного счастья кроется в трех простых вещах: взаимопонимание, уважение и доверие друг к другу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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