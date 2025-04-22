Телефонные мошенники украли у жителей Нижневартовска 520 миллионов рублей

В Нижневартовске на долю киберпреступлений приходится 56% всех преступлений. Только за 2024 год телефонные мошенники обманули жителей города на 520 миллионов рублей, сообщил врио заместителя начальника УМВД РФ по Нижневартовску Ринат Курманалиев.
«В Нижневартовске доля киберпреступлений достигла 56% среди всех остальных преступлений… В 2024 году телефонные мошенники отняли у доверчивых вартовчан 520 млн рублей», — рассказал Курманалиев телекомпании «Самолтор».
Он добавил, что прирост дистанционных краж составил 30%. Такой темп развился, несмотря на огромную профилактическую работу сотрудников полиции, в рамках которой в прошлом году посещено более 300 предприятий города, совершены обход квартир и выдача ознакомительных листовок автомобилистам.
Также сообщается, что в 2024 году почти 1400 мигрантов привлечены к административному наказанию. Также 223 иностранца были выдворены из страны, 9 — депортированы, 49 — выехали самостоятельно, а 143 — подверглись штрафу без выдворения. При этом, общее число преступлений, совершенных мигрантами в Нижневартовске составляет немного более 80.
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