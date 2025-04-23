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22:18
Как свердловские ученые помогали оборонке СССР во время войны и стали первыми ядерщиками. Фото, видео
22:16
Зубы, вода и слезы: что нельзя делать в день Антипа Водогона 24 апреля
22:16
В Кургане сотрудники ГАИ задержали пьяного самокатчика с ребенком. Фото, видео
В «Единой России» обострилась борьба за власть
22:13
Стало известно, когда встретится Путин и Уиткофф
22:10
Российские штурмовики вошли в село Горналь Курской области
22:06
Пасха мертвых 24 апреля 2025: что можно и что нельзя делать
Россия подготовится к мировой экономической войне
22:00
«Звездная болезнь», ссора с Бузовой и тайный брак: как живет Юлианна Караулова
21:58
Двоечник Сыромятников, 100 ролей и 40-летний роман: Юрию Чернову — 76
21:55
Спецпосланник США Уиткоффа вылетел в РФ на фоне провала переговоров в Лондоне
В Москве простились со скульптором Зурабом Церетели: Фоторепортаж
21:49
Москва озвучила единственное условие завершения конфликта
21:48
Путин возмутился нехваткой дронов: главное об СВО на 23 апреля
21:43
Королева телеэфира: путь к успеху и правила жизни Дарьи Златопольской
«Рванули три баллона с горючим»: что известно о пожаре в Москва-Сити
21:43
ЦБ впервые рассказал, на какие банки чаще всего жалуются россияне
21:41
Песков: Европа требует войны
21:35
Тюменцы раскупают самые дорогие билеты на концерт Макана
«Толпы людей на трассе»: подробности атаки БПЛА в Татарстане
21:33
Песков объяснил главное сходство Путина и Трампа
21:30
Экс-замгубернатора ЯНАО Бучкова метит в вице-спикеры заксобрания. Инсайд
21:22
Песков назвал два исхода конфликта на Украине
Путин готовит Россию к затяжному сражению с Западом
21:22
Абрамович мчался по Екатеринбургу на дорогих авто: каким был кортеж для него и семьи Ельцина
21:20
Путин выбрал неожиданного представителя РФ на похоронах Папы Римского
21:20
Власти тюменского муниципалитета снесли памятник воинам в преддверии юбилея Великой Победы
Стали известны подробности атаки БПЛА в Татарстане: заявления очевидцев и мэра
21:18
Главный налоговик ХМАО раскрыл, куда из региона уходит бизнес
21:15
Трамп публично отчитал Зеленского из-за Крыма
21:14
Трамп отвел Украине несколько лет до исчезновения
«Люди в панике выбегали на улицу»: что известно о землетрясении в Турции. Видео
21:10
Трамп: позиция Зеленского по Крыму пагубна
21:06
Награда чиновнице и новые уголовные дела в госуниверситете: главное в Кургане за 23 апреля
21:05
Участники сорванной встречи по Украине смогли договориться только об одном
Елабугу атаковали беспилотники ВСУ: карта СВО 23 апреля
21:01
Трамп поставил Киеву ультиматум «принимай или уходи»
20:58
Уход вице-спикера парламента и двойные детские пособия: события на Ямале 23 апреля
20:51
В городах ХМАО готовятся к празднованию юбилея Победы
Каким востребованным специалистам готовы платить до 195 тысяч рублей в месяц
20:47
Пермский завод, которым управляют из Германии, срочно ищет рабочих
1
20:45
От песочных спектаклей до «парфюмерии Победы»: где пройдет «Библионочь-2025» в Челябинске
20:45
Били нацистского зверя: челябинские журналисты URA.RU рассказали о родных героях. Фото, видео
1
В Ватикане проходит прощание с Папой Римским Франциском. Фоторепортаж
20:34
Путин наградил зампредседателя пермского заксобрания Яшкина
20:32
США пришли в ярость из-за отказа Киева признавать Крым российским
20:31
Путин отметил работу курганской чиновницы из Каргапольского округа
Почему провалилась встреча в Лондоне и могут ли США выйти из переговоров: главные заявления Пескова
20:31
Екатеринбуржца вызвали в военкомат после новости URA.RU
20:30
Влетевший в толпу людей водитель на «Приоре» в Тамбовской области оказался росгвардейцем
1
20:30
Экс-замгубернатора ЯНАО и вице-спикер заксобрания планирует уйти из политики. Инсайд
Чем занимаются «Русские дома» по всему миру: в какие скандалы попадали филиалы Россотрудничества
20:29
В Тюмени на полторы недели перекроют съезд на развязке улиц Дружбы — Мельникайте. Схема
20:27
Число отравившихся учеников 178-й школы в Екатеринбурге выросло в разы
20:23
Школьники Салехарда получили привет из Херсонской области от Росгвардии. Видео
Инвесторы из Сургута нашли новый способ приумножить капитал
20:20
Власти ХМАО отказались от проведения довыборов в ближайшие 1,5 года
1
20:20
Где и когда собирать первые весенние грибы сморчки и строчки, как их правильно готовить
49
20:15
В борьбе за пост ректора главного вуза Урала появился фаворит
Песков ответил URA.RU, как решается вопрос с признанием Крыма
20:10
Рубио: США впервые за три года решили услышать мнение РФ по Украине
1
20:05
Жительница Курганской области ударила ножом мужа за пьянство
20:00
Германия хранит около тысячи труб для ремонта «Северных потоков»
1
Суд вынес приговор по делу об убийстве Талькова спустя 33 года: наказание понесет его концертный директор
19:59
Челябинский меценат Струков помог доставить в Пласт мощи православной святой. Фото
19:56
Госсекретарь Рубио: США забросят переговоры по Украине, если не увидят прогресс
19:55
Киев сорвал важные переговоры по конфликту из-за истерик по Крыму
«Брат пропал в первые дни войны»
19:53
Тюменец поймал в озере Оброчном суперкарася-«кабанчика». Фото
19:49
«Придется поднять цены»: кофейни Екатеринбурга предупредили о тяжелых временах
1
19:46
В ЯНАО изъяли из оборота несколько партий хлеба
Сотрудницу «Русского дома» задержали, обвинив в вербовке наемников: что известно о Наталье Секериной
19:41
В ХМАО убили лося после публикации его фото в соцсетях
19:37
Олимпийский чемпион из ХМАО научил блогершу из Кореи биться пасхальными яйцами. Видео
19:32
Тело замначальника тюменского УБОПа Шарова готовят к транспортировке из Таиланда в Тюмень
19:31
Треть преступлений, расследуемых в ХМАО, связаны с коррупцией
19:26
Ямал получит 100 млн рублей на подготовку специалистов для нефтегаза
19:25
Что известно о бывшем главном следователе пермской полиции Шилове, претендующем на кресло министра
19:25
Первый вице-спикер тюменской облдумы получил высокую награду от Путина
19:25
Что известно об активе российско-китайской компании, производящей буровые установки в Кургане
19:17
Автобус с детьми из «Артека» попал в массовое ДТП в Севастополе
19:15
Генерал Шилов рассматривается на должность министра тербезопасности Прикамья
1
19:14
В России хотят запретить сдавать квартиры без согласия соседей
6
19:05
Когда высаживать в парник и грунт огурцы в 2025 году
1
19:00
Челябинский школьник стал участником шоу Тины Канделаки
19:00
Курганские власти начнут следить за жителями с воздуха
7
18:55
Топ-3 самых дешевых квартир, построенных в центре Челябинска в сталинскую эпоху. Фото
18:55
Автобус «Артека» в Севастополе влетел в автомобиль, десять пострадавших
18:54
Россия вводит персональные санкции в отношении британского парламента
3
18:49
Следователи возбудили дело из-за массового отравления школьников в Екатеринбурге
18:48
Уничтожена группировка ВСУ, которая удерживала Горнальский монастырь
18:45
Бывшие курганцы улетели из Стамбула сразу после землетрясения. Фото
18:42
Капитан ХК «Автомобилист» Голышев провалил допинг-тест
18:37
Прокуратура запретила опасному пермскому квеструму проводить мероприятия для детей
18:36
Имущество Чубайса арестовывают
4
18:35
Новые трамваи для Екатеринбурга привезет фирма московского миллиардера
18:35
Shot: попало в ДТП пожарное авто, ехавшее на вызов в Москва-Сити
18:35
Дискаунтеры «Маяк» и «Светофор» в Кургане массово нарушают нормы
2
18:33
Экс-замгубернатора Сушков решил получить мандат челябинского заксобрания
1
18:28
На Тюмень надвигается шторм. Скрин
18:27
Бастрыкин требует ускорить расследование дела об отказе лечения ребенка в ХМАО
18:25
МЧС опровергло свое заявление о горящем авто в Москва-сити
18:24
«Сидим, пьем кофе»: сотрудник ТРЦ в Москва-Сити рассказал URA.RU об обстановке после взрыва
18:20
«Не дай бог кто обидит»: Муратов пригрозил за притеснение семей участников СВО. Видео
3
18:18
В Челябинске прошла репетиция парада ко Дню Победы. Фото, видео
18:17
Пермский футбольный клуб расторг договор со своим директором Мелешиным из-за необоснованных трат
18:14
Челябинский депутат Мхитарян выдвинулся на праймериз в заксобрание региона
2
18:11
Жителей Салехарда научат социальным танцам
1
18:11
Самый медийный пермский синоптик рассказал о погоде в мае
18:08
Паслер вошел в руководство Ельцин Центра. Скрин
1
18:05
Появилось видео, как бизнес-центр Москвы заволокло дымом после взрыва авто
18:05
Пермские заводы ищут рабочих на зарплату до 384 тысяч рублей
18:00
Челябинский производственник и депутат Клеутин выдвинулся на праймериз ЕР
18:00
Претендент на пост главы Кургана сделал заявление о своем участии в выборах
2
17:57
В Салехарде пройдет творческая встреча с певицей ПолнаЛюбви
17:55
Сотни свердловчан оказались в эпицентре землетрясения в Турции
17:54
«Восстановил каждый кирпичик»: челябинец создал Брестскую крепость для фильма «В списках не значился»
17:51
Проезд по ЗСД в Петербурге подорожает с 1 мая
17:50
В пермской деревне застрял реанимобиль. Фото
17:48
В Тюмени на несколько месяцев закроют проезд возле резиденции губернатора. Схема
17:47
Скандальный бывший чиновник из Перми Михаил Мальцев покинул должность министра в другом регионе
17:47
В ЯНАО вырос спрос на лекарства от аллергии
17:46
Пермский завод, выпускающий средства индивидуальной защиты, резко увеличил доход
17:46
В ХМАО подросток обматерил соседку, не открывшую ему дверь в подъезд. Видео
17:46
МЧС рассказали, что на парковке в Москва-Сити горит авто
17:45
Обвиненные в коррупции свердловские чиновники дали показания на шефа
17:44
Скончался Почетный гражданин Челябинска Александр Воронин
17:43
Курган богат талантами: тяжелоатлетки завоевали пять медалей на соревнованиях в Екатеринбурге. Фото
17:42
Власти Петербурга выселяют студентов из общежития на канале Грибоедова
17:41
У Москва-Сити раздалось три взрыва
2
17:39
Миллионер из ХМАО раскрыл, на что потратит лотерейный выигрыш
17:38
Звезда «Место встречи изменить нельзя» удостоена ордена
1
17:37
Скандальный замглавы Екатеринбурга согласился уйти в отставку, но при одном условии
1
17:33
Путин наградил виртуоза Мацуева
1
17:32
Прокуратура опротестовала приговор жителю Златоуста, насмерть сбившему подростка
17:31
В Ленобласти предполагаемый убийца полицейского выложил насмешки в интернете
17:30
Оппозиция в ЯНАО рискует лишиться места в заксобрании
17:28
Певец Юрий Антонов получил особую награду от Путина
4
17:27
Женщина пыталась сделать селфи у гроба с Церетели
1
17:27
В Курганской области первый округ заявил об отключении отопления
3
17:26
На праймериз ЕР заявились ректоры трех крупнейших вузов Челябинска
17:23
В Перми введут запрет для транспорта из-за проведения эстафеты. Схема
1
17:19
Как будут ездить дачные маршруты в Тюмени
17:17
Очевидцы сняли видео, как ПВО мощно сбивают украинский дрон над Татарстаном
17:15
Срок для Джамшида: в Магнитогорске мигранта арестовали за взрыв хлопушки на хоккее
17:11
В Тюмени на один день полностью закроют небо для беспилотников
17:10
В лобовом ДТП на объездной Челябинска погиб пожилой водитель. Видео
17:01
В Сургуте начали падать цены на арендное жилье
17:00
Путин дал гражданство России немецкой антифашистке
17:00
Экс-супруге бывшего депутата Госдумы достались деньги от челябинского отеля
16:58
В Ревде на месте снесенного памятника Ленину возложили сотни цветов. Фото
2
16:55
В Тюмени шквальный ветер повредил украшения к юбилею Победы на мосту Влюбленных. Видео
16:54
Пермская мэрия заплатит за обслуживание архитектурной подсветки на своем здании полмиллиона рублей
16:54
Захарова посмеялась над армией Эстони
2
16:49
Коммерческие агенты в Челябинской области зарабатывают больше 109 тысяч рублей. Скрин
1
16:49
Дерзкие уфимцы отвоевали у мэрии Екатеринбурга контракт на полмиллиарда
1
16:45
Спикер парламента Турции: разрушительное землетрясения «уже не за горами»
1
16:41
В Курганской области объявили дату завершения строительства моста. Фото
5
16:38
В Тюмени сотрудники МЧС во время пожара спасли кота. Видео
2
16:37
На Эльбрусе нашли тела двух человек из нелегальной группы туристов
16:35
На Wildberries появилась карточка товара, которая набрала миллион отзывов
3
16:35
Особняк в Италии стоит вдвое дешевле однушки в Тарко-Сале. Фото
4
16:33
Во время «Библионочи» челябинцам предложат пожениться в красивую дату
16:30
В Пермь начали завозить стройматериалы для монтажа основной арки моста через Каму. Фото
16:30
Во время аборта у свердловчанки разорвалась матка. Фото
16:26
В тюменских вузах начнут готовить профессиональных урбанистов
1
16:25
«Многие не едят»: родители рассказали о еде в школе на Уралмаше, где отравились дети
16:24
Шесть очагов возгорания: в курганском городе на берегу реки злоумышленники устроили пожар
3
16:23
В России запустят сервис заселения в отели по биометрии к началу лета
1
16:19
Пермский педуниверситет открывает собственную среднюю школу-лицей
16:17
В Пермском крае стали реже рожать
16:17
Путин приказал чаще использовать ИИ в армии
3
16:16
Когда сажать картофель по лунному календарю в 2025 году
1
16:14
Алаудинов обвинил Чубайса в развале СССР и Чеченской войне
4
16:07
Правительство анонсировало новые льготы по имущественным налогам
16:07
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
16:01
Тюменцам рассказали, когда начнутся прогулки на теплоходах по Туре
16:01
Бывший замглавы Минэнерго лишен свободы
1
15:59
В пермский музей «Хохловка» можно будет приехать на ужин
15:59
Совет директоров крупнейшего пермского завода обновился
15:55
Вице-премьер Вэнс заявил о территориальной сделке между РФ и Украиной
15:55
На Кировке Челябинска снимают световой потолок. Фото, видео
1
15:53
SHAMAN со сцены осыпал фанатов конфетами на концерте в ХМАО. Видео
5
15:53
Эстония планирует создать на границе с Россией военную базу
1
15:46
В Стамбуле произошло пять землетрясений подряд
1
15:45
В Челябинске 160 тысяч китайских цветов обеззаразят перед продажей. Фото
15:45
В Кургане на должность главного архитектора ждут кандидатов из соседних регионов. Инсайд
2
15:44
Сибирячка убила сына и 15 лет скрывалась в Свердловской области: что решил суд
15:41
Белый дом объявил о «финальных шагах» к завершению боев на Украине
15:37
Ямальский чиновник и глава спортклуба хотят стать депутатами заксобрания
15:37
Власти ХМАО нашли работу первому участнику проекта «Герои Югры»
1
15:34
Тюменский муниципалитет получил патент на национальное блюдо татар
1
15:31
В Тюменской области запустили детский портал кибербезопасности
15:31
Минобороны уничтожило украинский беспилотник над Татарстаном
15:31
Лавров: сокращение трудовых мигрантов в России не отвечает нашим интересам
5
15:30
Интерес к новым гибридным авто у челябинцев за год вырос в пять раз
15:30
Курганец ради пенсии отдал лже-сотрудникам ФСБ более миллиона рублей
1
15:29
Суд примет решение по конфликту интересов в пермском музее PERMM 13 мая
15:26
Губернатор Текслер пригласил коллегу из Китая в Челябинскую область
1
15:23
В Пермском крае иностранцам запретят следить за ходом выборов
15:22
На опасных дорогах ЯНАО организовали реверсивное движение
15:19
В Ясиноватую передали гуманитарный груз, собранный сотрудниками мэрии Челябинска. Фото
15:19
«Вкус лета»: в Тюмени начали продавать первые арбузы. Фото
15:18
Разрисовывать Екатеринбург едут десятки художников из Европы
3
15:18
Лидеру ОПГ челябинских дорожников Колозяну утвердили срок в колонии
15:15
В Шадринске прогнозируется солнечная погода
15:14
В Екатеринбурге выросло число отравившихся школьников: в каком они состоянии
1
15:14
Паслер вызвал мэра Екатеринбурга из-за детсада, замешан крупный бизнес
8
15:12
Ямальские строители отремонтируют важный для жителей мост в Волновахе
15:12
На правительство Тюменской области совершено 150 миллионов кибератак
15:11
Котяков: НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%
15:10
Путин поручил ускорить производство роботов и боевых лазеров
2
15:06
Челябинцам хотят запретить разжигать мангалы и костры на майские праздники
1
15:05
Путин обозначил приоритетную задачу в зоне СВО
1
15:04
План ковер введен в казанском аэропорту после атаки БПЛА на Елабугу
15:03
В Турции произошло мощное землетрясение
15:00
Инфекция, обнаруженная у свердловских школьников, может привести к смерти
1
14:59
Абьюз, несостоявшаяся свадьба и ограбление: где сейчас Юлия Паршута
1
14:58
Компания из Магнитогорска отгрузила в Китай 19 тонн куриных лапок. Фото
14:56
Путин: опыт России в СВО изучают все армии мира
1
14:54
В Кургане интересно: родителям расскажут, почему дети становятся агрессивными и тревожными
3
14:53
Путин обозначил, чего не хватает российской армии
1
14:52
Пермский фонд помог именному танковому батальону в зоне СВО
14:50
Татарстан атаковали беспилотники
14:49
Мужчина в Приморье заставлял родственников бойцов СВО слушать украинский гимн
14:47
В Ленобласти преступник зарезал ножом полицейского при задержании
14:46
Песков: Гуттереша нет в списке приглашенных на Парад Победы
14:45
В Кремле заявили, что США не ставили России ультиматум по Украине
14:38
Американская Hines продала крупный аутлет-центр в Петербурге
14:38
Песков: Россия по-прежнему выступает против «миротворцев НАТО» на Украине
14:37
Полицейские поймали группу судимых курганских браконьеров, которые долгое время убивали животных. Фото
14:37
Полпред Жога собрал молодежь в главном храме Екатеринбурга, в трубу лезть не стал. Фото
1
14:36
Песков сказал, будет ли новый визит Уиткоффа в Москву
14:36
С 1 мая в Перми начнут работать 16 фонтанов
14:36
В Тюмени на стройплощадке крупного ЖК рабочего засыпало кирпичами. Фото
14:32
В Кремле призвали аккуратно относиться к вбросам о заморозке украинского конфликта
14:30
В Пермском крае упало количество разводов
14:30
Песков: у нас нет контактов с украинцами и европейцами
14:30
Прибыль курганского завода российско-китайской компании выросла почти на 200%
14:27
Почему квартиры в челябинских новостройках распродают со скидками
1
14:27
Россия ударила по украинскому аэродрому и цеху производства БПЛА
14:22
О создании турагентства «Талибан Тур»* заявил автор шуточных новостей
14:20
Сотрудница челябинской ветстанции попала под следствие за взятку от бизнесмена
14:20
Подвиг разведчика: как студент тюменского ссуза Кузнецов изменил ход Великой Отечественной. Видео
14:18
Аналитики раскрыли, кому больше всего прибавили зарплату в ХМАО
4
14:17
Зурабишвили пожаловалась пранкерам на нехватку американских денег
1
14:17
В ДНР освобожден еще один населенный пункт
14:16
Уголовное дело экс-начальника пермской колонии Асламова возвращено в прокуратуру
14:16
Пермячка, у которой утонул пятимесячный сын в ванной, была пьяна
14:15
В России внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг
14:15
В Курган вернется теплый антициклон
14:12
Власти ХМАО обеспокоены попытками суицидов среди детей
1
14:10
В суде допросили лучшего пермского следователя Рената Кильдебаева
14:08
Скандальный участник «Дома-2» и выпускник «Фабрики звезд» бесплатно выступят в Екатеринбурге
14:07
Путин прислал венок на прощание с Церетели. Видео
1
14:06
Блогершу Митрошину оставили под арестом и проверят на другие преступления
14:03
Ядовитые растения для кошек: что нельзя садить дома и на даче
14:01
В автомобиле на границе Грузии и России обнаружили оружие на 3,5 млн рублей
14:01
Как Екатеринбург отметит День Победы: программа
14:00
В Тамбовской области автомобиль наехал на группу пешеходов, четверо пострадали
1
14:00
За что Курган получил звание «Город трудовой доблести» в год 80-летия Победы. Фото, видео
2
13:58
Качество теплоснабжения повысят в четырех городах Тюменской области
2
13:57
Полиция отказалась заниматься аферистом, угонявшим машины у любовниц в Екатеринбурге
13:56
Кто кормил школьников Екатеринбурга, угодивших в больницу: справка
13:54
Военные ВСУ самовольно покинули позиции у Олешни в Курской области
1
13:53
В городе ХМАО перекроют движение по аварийному мосту на полгода
1
13:53
Лаврова удивило отсутствие надписи на русском у Вечного огня в Самарканде
11
13:53
Челябинские синоптики пообещали ночные заморозки и грозы
1
13:52
В курганском округе построят супермаркет на месте, которое местные называли Парком Победы. Фото
1
13:51
В Шадринске к родительскому дню автобусный маршрут изменит расписание. Фото
13:51
Автобусы на Радоницу до кладбищ в Челябинске будут ходить каждые 15 минут
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