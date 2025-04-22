В Сургуте подросток несколько раз оскорбил соседку за то, что та не открыла ему дверь в подъезд с первого раза. Видео с камеры домофона разлетелось по местным соцсетям.
«Этого подлеца нужно наказать по всей строгости закона. Мало того, что названивает в домофон и беспокоит жильцов дома, так еще и оскорбляет их по национальному признаку», — сообщается в telegram-канале «К-Информ».
В УМВД Сургута журналисту сообщили, что мальчик проживает в том же доме, а также, что он из благополучной семьи. «Подросток с отцом были доставлены в отдел полиции для дачи показаний. Извиняться семья отказалась», — рассказали в ведомстве.
Также сообщается, что подростку назначат лингвистическую экспертизу. Проверка продолжается.
Видео — К-Информ
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