22 апреля 2025

В ХМАО подросток обматерил соседку, не открывшую ему дверь в подъезд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик обозвал соседку несколько раз
Мальчик обозвал соседку несколько раз Фото:

В Сургуте подросток несколько раз оскорбил соседку за то, что та не открыла ему дверь в подъезд с первого раза. Видео с камеры домофона разлетелось по местным соцсетям.

«Этого подлеца нужно наказать по всей строгости закона. Мало того, что названивает в домофон и беспокоит жильцов дома, так еще и оскорбляет их по национальному признаку», — сообщается в telegram-канале «К-Информ».

В УМВД Сургута журналисту сообщили, что мальчик проживает в том же доме, а также, что он из благополучной семьи. «Подросток с отцом были доставлены в отдел полиции для дачи показаний. Извиняться семья отказалась», — рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что подростку назначат лингвистическую экспертизу. Проверка продолжается.

Видео — К-Информ

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В Сургуте подросток несколько раз оскорбил соседку за то, что та не открыла ему дверь в подъезд с первого раза. Видео с камеры домофона разлетелось по местным соцсетям. «Этого подлеца нужно наказать по всей строгости закона. Мало того, что названивает в домофон и беспокоит жильцов дома, так еще и оскорбляет их по национальному признаку», — сообщается в telegram-канале «К-Информ». В УМВД Сургута журналисту сообщили, что мальчик проживает в том же доме, а также, что он из благополучной семьи. «Подросток с отцом были доставлены в отдел полиции для дачи показаний. Извиняться семья отказалась», — рассказали в ведомстве. Также сообщается, что подростку назначат лингвистическую экспертизу. Проверка продолжается. Видео — К-Информ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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