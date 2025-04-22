Аналитики раскрыли, кому больше всего прибавили зарплату в ХМАО

В Югре экономистам, инспекторам и менеджерам готовы платить значительно больше, чем годом ранее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».
«Лидером по увеличению предлагаемого дохода оказалась профессия экономиста — работодатели стали указывать в вакансиях для новых сотрудников суммы на 41% больше, чем годом ранее, в среднем 70 876 рублей в месяц», — констатируют аналитики. Второе место по росту занимает профессия инспектора, зарплата у таких специалистов выросла на треть, сейчас в месяц им готовы платить почти 106 тысяч рублей. На треть больше готовы платить и менеджерам по персоналу, здесь теперь можно рассчитывать на зарплату в более, чем 66 тысяч рублей.
Также аналитики сообщили, что в ХМАО растет спрос различных клерков и коммерческих агентов. В 3,3 раза чаще сейчас ищут агентов на зарплату более чем в 100 тысяч рублей. Востребованнее становятся и банковские работники, логисты, менеджеры по развитию бизнеса, которым предлагают зарплату от 73 до 95 тысяч рублей в месяц.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО самые высокие зарплаты предлагают аграриям, нефтяникам и транспортникам. Уровень зарплат специалистов в этих областях достигает без малого 200 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!