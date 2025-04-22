22 апреля 2025

Аналитики раскрыли, кому больше всего прибавили зарплату в ХМАО

В ХМАО больше всего прибавили зарплату экономистам, инспекторам и менеджерам
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всех в ХМАО растет зарплата у экономистов
Больше всех в ХМАО растет зарплата у экономистов Фото:

В Югре экономистам, инспекторам и менеджерам готовы платить значительно больше, чем годом ранее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«Лидером по увеличению предлагаемого дохода оказалась профессия экономиста — работодатели стали указывать в вакансиях для новых сотрудников суммы на 41% больше, чем годом ранее, в среднем 70 876 рублей в месяц», — констатируют аналитики. Второе место по росту занимает профессия инспектора, зарплата у таких специалистов выросла на треть, сейчас в месяц им готовы платить почти 106 тысяч рублей. На треть больше готовы платить и менеджерам по персоналу, здесь теперь можно рассчитывать на зарплату в более, чем 66 тысяч рублей.

Также аналитики сообщили, что в ХМАО растет спрос различных клерков и коммерческих агентов. В 3,3 раза чаще сейчас ищут агентов на зарплату более чем в 100 тысяч рублей. Востребованнее становятся и банковские работники, логисты, менеджеры по развитию бизнеса, которым предлагают зарплату от 73 до 95 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что в  ХМАО самые высокие зарплаты предлагают аграриям, нефтяникам и транспортникам. Уровень зарплат специалистов в этих областях достигает без малого 200 тысяч рублей.

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В Югре экономистам, инспекторам и менеджерам готовы платить значительно больше, чем годом ранее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Лидером по увеличению предлагаемого дохода оказалась профессия экономиста — работодатели стали указывать в вакансиях для новых сотрудников суммы на 41% больше, чем годом ранее, в среднем 70 876 рублей в месяц», — констатируют аналитики. Второе место по росту занимает профессия инспектора, зарплата у таких специалистов выросла на треть, сейчас в месяц им готовы платить почти 106 тысяч рублей. На треть больше готовы платить и менеджерам по персоналу, здесь теперь можно рассчитывать на зарплату в более, чем 66 тысяч рублей. Также аналитики сообщили, что в ХМАО растет спрос различных клерков и коммерческих агентов. В 3,3 раза чаще сейчас ищут агентов на зарплату более чем в 100 тысяч рублей. Востребованнее становятся и банковские работники, логисты, менеджеры по развитию бизнеса, которым предлагают зарплату от 73 до 95 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что в  ХМАО самые высокие зарплаты предлагают аграриям, нефтяникам и транспортникам. Уровень зарплат специалистов в этих областях достигает без малого 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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