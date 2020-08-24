Мэрия Челябинска забирает активы семьи вице-спикера заксобрания

В семейном бизнесе Юрия Карликанова проблемы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Арбитражный суд Челябинской области поступили два иска мэрии Челябинска к фирме «Челябинск-стройиндустрия» («ЧелСИ»), связанной с первым вице-спикером ЗСО Юрием Карликановым. Власти хотят забрать у фирмы два недвижимых актива — недостроенные дома в Ленинском районе и Чурилово.

«Участок был предоставлен по договору аренды для завершения строительства жилых домов. На нем находятся объекты готовностью 40%, — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска суть иска по микрорайону „Яблоневый“ (Чурилово). — Срок аренды истек и согласно закону, объекты могут быть изъяты у собственника по решению суда для продажи с торгов». Рассмотрение иска по дому в «Яблоневом» состоится 29 сентября. 24 августа суд наложил запрет на любые действия с домом со стороны «ЧелСИ».

Аналогичный иск подан к фирме по недостроенному дому в Ленинском районе. «Будут новые иски, — сообщил URA.RU источник в мэрии. — За землю не платят, недостроев много». В качестве истца выступает комитет по имуществу и земельным отношениям мэрии.

На «ЧелСИ» запущен процесс банкротства, введено внешнее управление. Один из кредиторов — мэрия Челябинска. Фирма принадлежит дочери Карликанова Юлии Александровой. Она также является владельцем фирмы «Нерудтехнологии», с которой взыскивают 85 млн рублей по кредиту.

Согласно сервису СБИС, в «ЧелСИ» сейчас работает только директор Мария Таукаева, дочь министра строительства региона Виктора Тупикина. Получить комментарий в «ЧелСИ» корреспонденту URA.RU не удалось, телефон Карликанова отключен.