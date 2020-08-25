TikTok впервые раскрыл количество пользователей

Число пользователей приложения TikTok в мире составило 689 млн. Об этом сообщает канал CNBC.
«В июле 2020 [приложение Tiktok использовали] 689 млн человек», — передает телеканал. Число пользователей соцсети в 2018 году было почти в 13 раз меньше — 55 млн.
В США в последние два с половиной года также наблюдался рост числа пользователей приложения. За этот период оно выросло на 800%. По данным компании, в 2018 году сервисом пользовались 11 млн человек в США. В июне 2020 года в приложении были зарегистрированы 91 млн.
Ранее власти США сообщили, что заблокируют TikTok на территории страны, если американская компания не выкупит его до 15 сентября. Владельцы сети считают запрет безосновательным, передает «Пятый канал». Они подали иск к администрации США.
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