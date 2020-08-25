Сбор подписей длился всего три часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Православные общественники Екатеринбурга начали трехчасовую акцию по сбору подписей в поддержку прямых выборов мэра. Как сообщает корреспондент URA.RU, в течение первого часа к палатке на набережной возле бывшего здания приборостроительного завода подошло около двух десятков человек.

«Среди православных мирян постоянно идут вздохи, что хорошо бы мэром был человек, который нас понимает, а лучше вообще из нашей среды. Есть много проектов, постоянно нужно что-то согласовывать. Опять же строительство храмов очень важный, горячий вопрос в нашем городе. И чтобы решать вопросы юридически, административно, организационно, нужны люди, которые нас понимают», — заявил инициатор акции православная общественница Оксана Иванова.

Она отметила, что такими людьми, по идее, должны быть депутаты разных уровней, но большинство из них — атеисты, материалисты и просто негативно настроены к церкви. Как будто в опровержение ее слов к месту событий подошел кандидат в депутаты свердловского заксобрания по Краснотурьинскому округу №16 от КПРФ Николай Заморин, который также поставил подпись за прямые выборы.

По словам Ивановой, подписные листы передадут инициативной группе за возврат прямых выборов мэра, лидером которой является депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков. Как писало URA.RU, идеологическую и информационную поддержку акции «Народная инициатива» в Екатеринбурге оказывает депутат Константин Киселев, которого эксперты заподозрили в желании заработать на протесте. Накануне организаторы акции отчитались, что группа уже собрала необходимые 10 000 подписей. Между тем, фракция КПРФ в областном парламенте, пытаясь перехватить повестку несистемной оппозиции, подготовила к внесению в заксобрание соответствующий законопроект.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU