Свердловчанина в четвертый раз отдали под суд по делу об убийстве молодой мамы

Свердловчанин Дихтярь в четвертый раз попал под суд за убийство девушки
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Дихтярь дважды получал обвинительный приговор
Михаил Дихтярь дважды получал обвинительный приговор Фото:

В Первоуральске в четвертый раз будут судить Михаила Дихтяря, обвиняемого в убийстве 30-летней Светланы Маминой. Дело на новое рассмотрение направил Свердловский областной суд. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Рассмотрев жалобу от адвоката Дихтяря, суд отменил приговор. Дело будет рассмотрено Первоуральским городским судом», — сказали в облсуде.

Тело Маминой — матери двоих детей — нашли в ноябре 2015 года на обочине трассы Екатеринбург-Пермь. Сначала все выглядело, как несчастный случай. Однако затем следователи вышли на Дихтяря и обвинили его в убийстве. По их версии, он умышленно толкнул Светлану под автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Сначала Дихтярю назначили два года ограничения свободы, но из-за истечения сроков давности от наказания его освободили. Приговор был обжалован. В январе 2024-го его оправдали, однако приговор опять отменили. 1 августа ему дали 12 лет колонии строгого режима, но решение вновь не устояло в апелляции.

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В Первоуральске в четвертый раз будут судить Михаила Дихтяря, обвиняемого в убийстве 30-летней Светланы Маминой. Дело на новое рассмотрение направил Свердловский областной суд. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Рассмотрев жалобу от адвоката Дихтяря, суд отменил приговор. Дело будет рассмотрено Первоуральским городским судом», — сказали в облсуде. Тело Маминой — матери двоих детей — нашли в ноябре 2015 года на обочине трассы Екатеринбург-Пермь. Сначала все выглядело, как несчастный случай. Однако затем следователи вышли на Дихтяря и обвинили его в убийстве. По их версии, он умышленно толкнул Светлану под автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Сначала Дихтярю назначили два года ограничения свободы, но из-за истечения сроков давности от наказания его освободили. Приговор был обжалован. В январе 2024-го его оправдали, однако приговор опять отменили. 1 августа ему дали 12 лет колонии строгого режима, но решение вновь не устояло в апелляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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