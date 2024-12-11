Свердловчанина в четвертый раз отдали под суд по делу об убийстве молодой мамы

Свердловчанин Дихтярь в четвертый раз попал под суд за убийство девушки

Михаил Дихтярь дважды получал обвинительный приговор Фото: соцсети Михаила Дихтяря

В Первоуральске в четвертый раз будут судить Михаила Дихтяря, обвиняемого в убийстве 30-летней Светланы Маминой. Дело на новое рассмотрение направил Свердловский областной суд. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Рассмотрев жалобу от адвоката Дихтяря, суд отменил приговор. Дело будет рассмотрено Первоуральским городским судом», — сказали в облсуде.

Тело Маминой — матери двоих детей — нашли в ноябре 2015 года на обочине трассы Екатеринбург-Пермь. Сначала все выглядело, как несчастный случай. Однако затем следователи вышли на Дихтяря и обвинили его в убийстве. По их версии, он умышленно толкнул Светлану под автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Сначала Дихтярю назначили два года ограничения свободы, но из-за истечения сроков давности от наказания его освободили. Приговор был обжалован. В январе 2024-го его оправдали, однако приговор опять отменили. 1 августа ему дали 12 лет колонии строгого режима, но решение вновь не устояло в апелляции.