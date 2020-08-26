В Тюменской области сахар подорожал почти на четверть

Сахар в Тюменской области за полгода подорожал сильнее всего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За последние полгода в Тюменской области цена на продукты выросла на 3,3%. При этом более всех подорожал сахар и крупы. Об этом сообщает управление государственной статистики по Тюменской области.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2019 года более всего подорожал сахар-песок — на 24,7%, крупы и бобовые (12,4%), плодоовощная продукция (11,8%), макаронные изделия (7,7%), рыба и морепродукты (4,4%)», — сообщает ведомство. Цена на алкоголь выросла всего на 2,4%. Подешевели мясо и птица — в целом на 1,4%. Также в регионе выросли цены на лекарства — на 5,4%.

На 1,4% подорожал бензин, одновременно на 1% подешевело дизельное топливо. На рынке услуг наиболее выросли в цене услуги ветеринаров — на 10,6%, поставщиков связи — 9,3%, юристов — 5,6%. Как утверждает Тюменьстат, рост тарифов на услуги ЖКХ оказался незначительным — менее 1%