Китай подарил свердловским медикам защитные костюмы и маски

Защитные средства отправят в свердловские больницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область прибыла партия защитных костюмов и масок из Китая. Это стало ответным жестом в благодарность за помощь, которую китайскому городу оказали уральский бизнесмен Андрей Симановский и его китайский партнер Чжоу Сиюн, направив в феврале 2020 года аналогичную помощь медикам Китая.

600 тысяч масок и восемь тысяч медицинских костюмов прошли необходимые формальности на таможне максимально быстро. Об этом рассказал начальник отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления Виталий Шабанов. Сразу после этого груз был направлен в госпиталь ветеранов войн. Начальник госпиталя Олег Забродин рассказал, что груз будет доставлен в больницы Екатеринбурга и другие города региона в больницы, которые лечат больных коронавирусом. Он подчеркнул, что защитные костюмы, которые прислали из Китая, медики считают самыми удобными и надежно защищающими от заражения. «Это позволит сэкономить средства области на покупку дорогостоящих лекарств или другое необходимое оборудование», — добавил он.

Замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Иван Детченя отметил, что это уже не первый гуманитарный груз из Китая, причем отправлен он был без просьбы со стороны руководства Свердловской области. Он не исключил, что Китай продолжит помогать российским партнерам.

Олег Забродин (справа) отметил надежность защитных комбинезонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На таможне груз оформили в максимально короткие сроки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помощь Китая позволит региону сэкономить деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU