14 декабря 2024

В Екатеринбурге мигрант на фургоне снес ребенка, мальчик в тяжелом состоянии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь
Мальчик госпитализировали в детскую больницу №9 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 15 декабря на улице Сулимова, 27 водитель из Таджикистана на автомобиле Citroen не остановился на красный сигнал светофора и сбил семилетнего мальчика, переходившего дорогу. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«На улице Сулимова, 27 сбили семилетнего мальчика, он переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. 27-летний водитель из Таджикистана снес его и протащил еще на 15 метров от пешеходного перехода, только потом остановился», — сообщил он.

Мальчик с тяжелой черепно-мозговой травмой доставлен в детскую больницу №9. По словам очевидца, водитель предоставил сотрудникам полиции разрешение на работу и водительские права. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.

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В Екатеринбурге вечером 15 декабря на улице Сулимова, 27 водитель из Таджикистана на автомобиле Citroen не остановился на красный сигнал светофора и сбил семилетнего мальчика, переходившего дорогу. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «На улице Сулимова, 27 сбили семилетнего мальчика, он переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. 27-летний водитель из Таджикистана снес его и протащил еще на 15 метров от пешеходного перехода, только потом остановился», — сообщил он. Мальчик с тяжелой черепно-мозговой травмой доставлен в детскую больницу №9. По словам очевидца, водитель предоставил сотрудникам полиции разрешение на работу и водительские права. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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