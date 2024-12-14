В Екатеринбурге вечером 15 декабря на улице Сулимова, 27 водитель из Таджикистана на автомобиле Citroen не остановился на красный сигнал светофора и сбил семилетнего мальчика, переходившего дорогу. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«На улице Сулимова, 27 сбили семилетнего мальчика, он переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. 27-летний водитель из Таджикистана снес его и протащил еще на 15 метров от пешеходного перехода, только потом остановился», — сообщил он.
Мальчик с тяжелой черепно-мозговой травмой доставлен в детскую больницу №9. По словам очевидца, водитель предоставил сотрудникам полиции разрешение на работу и водительские права. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются.
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