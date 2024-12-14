14 декабря 2024

Жога приехал к новому губернатору Хинштейну в обстреливаемую Курскую область. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога поприветствовал курян
Артем Жога поприветствовал курян Фото:

Полпред президента РФ на Урале Артем Жога приехал с рабочей поездкой в обстреливаемую Украиной Курскую область. Его встретил новый глава региона Александр Хинштейн.

«Сегодня у нас в Курской области дорогой гость — полпред президента в Уральском федеральном округе, герой ДНР Артем Жога», — говорит Хинштейн на видео, опубликованном в его telegram-канале. Полпред поприветствовал курян.

С Хинштейном он зашел перекусить. Потом поедут к детям из Суджанской школы, для них привезли подарки, добавил Жога.

Он уже успел побывать на позициях уральских военных в Курской области: «Заехали к ребятам. Конечно, отвезли им подарки: беспилотники, анализаторы дронов, поэтому то, что нужно непосредственно на фронте для выполнения боевых задач».

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Полпред президента РФ на Урале Артем Жога приехал с рабочей поездкой в обстреливаемую Украиной Курскую область. Его встретил новый глава региона Александр Хинштейн. «Сегодня у нас в Курской области дорогой гость — полпред президента в Уральском федеральном округе, герой ДНР Артем Жога», — говорит Хинштейн на видео, опубликованном в его telegram-канале. Полпред поприветствовал курян. С Хинштейном он зашел перекусить. Потом поедут к детям из Суджанской школы, для них привезли подарки, добавил Жога. Он уже успел побывать на позициях уральских военных в Курской области: «Заехали к ребятам. Конечно, отвезли им подарки: беспилотники, анализаторы дронов, поэтому то, что нужно непосредственно на фронте для выполнения боевых задач».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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