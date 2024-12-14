Полпред президента РФ на Урале Артем Жога приехал с рабочей поездкой в обстреливаемую Украиной Курскую область. Его встретил новый глава региона Александр Хинштейн.
«Сегодня у нас в Курской области дорогой гость — полпред президента в Уральском федеральном округе, герой ДНР Артем Жога», — говорит Хинштейн на видео, опубликованном в его telegram-канале. Полпред поприветствовал курян.
С Хинштейном он зашел перекусить. Потом поедут к детям из Суджанской школы, для них привезли подарки, добавил Жога.
Он уже успел побывать на позициях уральских военных в Курской области: «Заехали к ребятам. Конечно, отвезли им подарки: беспилотники, анализаторы дронов, поэтому то, что нужно непосредственно на фронте для выполнения боевых задач».
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