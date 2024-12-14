14 декабря 2024

На ЕКАД пьяная женщина с мужчиной разбили каршеринг, улетев в кювет. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяные свердловчане разбили машину сервиса «Делимобиль» (архивное фото)
Пьяные свердловчане разбили машину сервиса «Делимобиль» (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) пьяная женщина за рулем каршеринга Volswagen Polo с пассажиром в таком же состоянии улетела в кювет. На место приезжала скорая, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Пьяная женщина за рулем „Делимобиля“ на ЕКАДе не справилась с управлением и улетела в кювет. В машине вместе с водителем находился мужчина, оба были пьяны и с разбитыми головами», — передает telegram-канал «Бандитский ЕКБ».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы городской и региональной Госавтоинспекции за комментариями. Ответы будет опубликованы, как только поступят.

Машина улетела в кювет на ЕКАД
Машина улетела в кювет на ЕКАД
Фото:

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) пьяная женщина за рулем каршеринга Volswagen Polo с пассажиром в таком же состоянии улетела в кювет. На место приезжала скорая, сообщили очевидцы в соцсетях. «Пьяная женщина за рулем „Делимобиля“ на ЕКАДе не справилась с управлением и улетела в кювет. В машине вместе с водителем находился мужчина, оба были пьяны и с разбитыми головами», — передает telegram-канал «Бандитский ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы городской и региональной Госавтоинспекции за комментариями. Ответы будет опубликованы, как только поступят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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