На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) пьяная женщина за рулем каршеринга Volswagen Polo с пассажиром в таком же состоянии улетела в кювет. На место приезжала скорая, сообщили очевидцы в соцсетях.
«Пьяная женщина за рулем „Делимобиля“ на ЕКАДе не справилась с управлением и улетела в кювет. В машине вместе с водителем находился мужчина, оба были пьяны и с разбитыми головами», — передает telegram-канал «Бандитский ЕКБ».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службы городской и региональной Госавтоинспекции за комментариями. Ответы будет опубликованы, как только поступят.
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