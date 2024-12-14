14 декабря 2024

Свердловские трассы окутают штормовые метели на несколько дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер на трассах ожидается от 11 м/с
Ветер на трассах ожидается от 11 м/с Фото:

Трассы М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу и Р-242 Пермь — Екатеринбург ждут метели с сильным ветром. Непогода продлится с 16 по 18 декабря, сообщили в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области 16-18 декабря ожидается метель при ветре 11 метров в секунду и более», — говорится в сообщении.

Дорожники выпустили снегоуборочную технику, которая работает круглосуточно. В ведомстве посоветовали не мешать работе спецтехники и быть осторожным, не превышая скоростной режим.

Ранее URA.RU писало о сильных метелях на трассах в Свердловской области с 13 по 15 декабря. Тогда дорожники обрабатывали 24 часа в сутки дорогу от гололеда.

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Трассы М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу и Р-242 Пермь — Екатеринбург ждут метели с сильным ветром. Непогода продлится с 16 по 18 декабря, сообщили в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области 16-18 декабря ожидается метель при ветре 11 метров в секунду и более», — говорится в сообщении. Дорожники выпустили снегоуборочную технику, которая работает круглосуточно. В ведомстве посоветовали не мешать работе спецтехники и быть осторожным, не превышая скоростной режим. Ранее URA.RU писало о сильных метелях на трассах в Свердловской области с 13 по 15 декабря. Тогда дорожники обрабатывали 24 часа в сутки дорогу от гололеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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