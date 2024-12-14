Свердловские трассы окутают штормовые метели на несколько дней

Трассы М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу и Р-242 Пермь — Екатеринбург ждут метели с сильным ветром. Непогода продлится с 16 по 18 декабря, сообщили в telegram-каналах ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области 16-18 декабря ожидается метель при ветре 11 метров в секунду и более», — говорится в сообщении.
Дорожники выпустили снегоуборочную технику, которая работает круглосуточно. В ведомстве посоветовали не мешать работе спецтехники и быть осторожным, не превышая скоростной режим.
Ранее URA.RU писало о сильных метелях на трассах в Свердловской области с 13 по 15 декабря. Тогда дорожники обрабатывали 24 часа в сутки дорогу от гололеда.
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