В Свердловской области полностью перекрыли участок «путинского автобана»

В Свердловской области полностью перекрыли дорогу на 195 километре трассы Пермь — Екатеринбург, являющейся частью М-12. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 километр 195-й производятся эвакуация транспортного средства. Движение полностью перекрыто в направлении города Пермь! Планируйте свой маршрут заранее», — говорится в сообщении.
Также на 228-м километре Пермского тракта перекрыли полосу в сторону Екатеринбурга. Причиной стал автомобиль, который встал на дороге.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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