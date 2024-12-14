14 декабря 2024

В Свердловской области полностью перекрыли участок «путинского автобана»

Участок трассы Пермь — Екатеринбург полностью перекрыли
© Служба новостей «URA.RU»
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Машину, перекрывшую участок, эвакуируют (архивное фото)
Машину, перекрывшую участок, эвакуируют (архивное фото) Фото:

В Свердловской области полностью перекрыли дорогу на 195 километре трассы Пермь — Екатеринбург, являющейся частью М-12. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 километр 195-й производятся эвакуация транспортного средства. Движение полностью перекрыто в направлении города Пермь! Планируйте свой маршрут заранее», — говорится в сообщении.

Также на 228-м километре Пермского тракта перекрыли полосу в сторону Екатеринбурга. Причиной стал автомобиль, который встал на дороге.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

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В Свердловской области полностью перекрыли дорогу на 195 километре трассы Пермь — Екатеринбург, являющейся частью М-12. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 километр 195-й производятся эвакуация транспортного средства. Движение полностью перекрыто в направлении города Пермь! Планируйте свой маршрут заранее», — говорится в сообщении. Также на 228-м километре Пермского тракта перекрыли полосу в сторону Екатеринбурга. Причиной стал автомобиль, который встал на дороге. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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