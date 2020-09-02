02 сентября 2020

Российским школьникам предложили сыграть в Беслан. Победителям призы

© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентября на руинах бесланской школы №1. Беслан, беслан, антитеррор
Квиз приурочен к Дню памяти жертв теракта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молодежный центр досуга Белорецка в день солидарности в борьбе с терроризмом предложил всем школьникам города пройти тест на тему трагедии в Беслане. Сообщается, что победителей теста ждут призы от отдела молодежной политики администрации города.

«Сегодня день памяти. Во всех школах пройдут информационные уроки. Для закрепления у детей информации, которую они получили, мы предлагаем простой тест на самые основные моменты этой страшной трагедии. Чтобы не забывали», — рассказал URA.RU представитель молодежного центра Максим Субботин.

Сам тест, размещенный в официальной группе центра ВКонтакте состоит из 10 вопросов. Доступ к нему предоставляется по предварительной регистрации, где требуется указать свои имя и фамилию. Победители квиза получат призы от отдела молодежной политики физкультуры и спорта администрации города.

Захват заложников в школе №1 в Беслане произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд боевиков чеченского террориста Шамиля Басаева в течение двух с половиной дней удерживал в заминированной школе 1100 заложников, большую часть из которых составляли дети. На третий день в здании произошла серия взрывов, из-за которых оно частично обрушилось. В результате последующей операции сотрудникам Центра специального назначения ФСБ РФ удалось освободить заложников. Жертвами теракта стали 333 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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