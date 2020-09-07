Транспортная реформа позволит снизить стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга
Ограничительные меры пока не будут сняты — опальный схиигумен не явился на заседание церковного суда — проезд в транспорте может стать дешевле — в Нижнем Тагиле подали в суд на единоросса. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:
Карантин в регионе продлен
- Губернатор Евгений Куйвашев пока не отменил ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Они будут действовать до 14 сентября. Решение об ослаблении карантина будет приниматься на заседании расширенного штаба по борьбе с коронавирусом 8 сентября.
Отец Сергий не пришел на заседание суда
- Опальный схиигумен Сергий (Романов) не явился на заседание суда, где решался вопрос об отлучении его от церкви. Ранее он сообщил, что не придет на суд «из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью».
В Екатеринбурге могут снизить стоимость проезда в транспорте
- После внедрения новой маршрутной схемы в городе может снизиться стоимость проезда для тех, кто часто пользуется транспортом.
В Нижнем Тагиле оппозиция подала в суд на единоросса
- Кандидат в депутаты гордумы Нижнего Тагила от партии «Яблоко» Надежда Журавлева написала жалобы в городской и областной избиркомы и подала заявление в прокуратуру на своего оппонента из «ЕР» Александра Долгорукова.
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