07 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 8 сентября. Куйвашев не отменил карантин, в Екатеринбурге может подешеветь проезд на транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Сорок седьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, автобус, гортранс, общественный транспорт, городской транспорт, автобус61, маршрут61
Транспортная реформа позволит снизить стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ограничительные меры пока не будут сняты — опальный схиигумен не явился на заседание церковного суда — проезд в транспорте может стать дешевле — в Нижнем Тагиле подали в суд на единоросса. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:

Карантин в регионе продлен

  • Губернатор Евгений Куйвашев пока не отменил ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Они будут действовать до 14 сентября. Решение об ослаблении карантина будет приниматься на заседании расширенного штаба по борьбе с коронавирусом 8 сентября.

Отец Сергий не пришел на заседание суда

  • Опальный схиигумен Сергий (Романов) не явился на заседание суда, где решался вопрос об отлучении его от церкви. Ранее он сообщил, что не придет на суд «из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью».

В Екатеринбурге могут снизить стоимость проезда в транспорте

В Нижнем Тагиле оппозиция подала в суд на единоросса

  • Кандидат в депутаты гордумы Нижнего Тагила от партии «Яблоко» Надежда Журавлева написала жалобы в городской и областной избиркомы и подала заявление в прокуратуру на своего оппонента из «ЕР» Александра Долгорукова.

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