Транспортная реформа позволит снизить стоимость проезда в наземном транспорте Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ограничительные меры пока не будут сняты — опальный схиигумен не явился на заседание церковного суда — проезд в транспорте может стать дешевле — в Нижнем Тагиле подали в суд на единоросса. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 8 сентября — в обзоре URA.RU:

Карантин в регионе продлен

Губернатор Евгений Куйвашев пока не отменил ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Они будут действовать до 14 сентября. Решение об ослаблении карантина будет приниматься на заседании расширенного штаба по борьбе с коронавирусом 8 сентября.

Отец Сергий не пришел на заседание суда

Опальный схиигумен Сергий (Романов) не явился на заседание суда, где решался вопрос об отлучении его от церкви. Ранее он сообщил, что не придет на суд «из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью».

В Екатеринбурге могут снизить стоимость проезда в транспорте

После внедрения новой маршрутной схемы в городе может снизиться стоимость проезда для тех, кто часто пользуется транспортом.

В Нижнем Тагиле оппозиция подала в суд на единоросса

Кандидат в депутаты гордумы Нижнего Тагила от партии «Яблоко» Надежда Журавлева написала жалобы в городской и областной избиркомы и подала заявление в прокуратуру на своего оппонента из «ЕР» Александра Долгорукова.