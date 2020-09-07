Прокуратура лишила свердловских чиновников иномарки

В надзорном ведомстве посчитали, что при закупке новенькой KIA был нарушен закон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Артемовская городская прокуратура добилась отмены контракта на покупку иномарки, заключенного между мэрией и ООО «Оптима Авто». Как сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области, автомобиль марки KIA CERATO в комплектации «Luxe» был закуплен городским Комитетом по управлению муниципальным имуществом (КУМИ).

Цена муниципального контракта составила более 1,2 млн рублей. «При изучении аукционной документации установлено, что совокупности технических характеристик поставляемого товара соответствует транспортное средство только одной модели одного производителя, а именно марки „KIA CERATO“ в указанной комплектации», — прокомментировала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. По мнению представителей надзорного ведомства, закупка нарушает требования федерального законодательства о госзакупках, поскольку ограничивает количество участников торгов.

Прокуратура направила иск в Арбитражный суд Свердловской области о признании контракта недействительным. Суд постановил вернуть автомобиль поставщику, который в свою очередь должен вернуть полученные средства. Решение суда в законную силу не вступило. В КУМИ администрации Артемовского URA.RU заявили, что намерены опротестовать решение суда. Ранее аналогичное решение было принято в отношении контракта на поставку автомобиля TOYOTA CAMRY за 1,5 млн рублей между администрацией Зареченского сельского поселения и ООО «Оками Урал».