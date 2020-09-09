Советник президента РФ Иван Засурский прилетит в Челябинск для контроля за выборами
Советник президента РФ прибудет в Челябинск — в копейской школе обнаружен COVID — ФСБ проверяют соратницу Тефтелева — депутат погиб в ДТП. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:
За выборами в Челябинске приглядит советник президента
- Член Совета при президенте РФ Иван Засурский прилетит 11 сентября в Челябинск для наблюдения за выборами в законодательное собрание области.
В школе Копейска обнаружен очаг коронавируса
- Один из классов школы №23 в Копейске перевели на дистанционное обучение из-за ученика, у которого заподозрили коронавирус.
Силовики начали проверять соратников бывшего мэра Челябинска
- Сотрудники ФСБ провели обыски в доме у экс-руководителя Челябинского «Центра технической инвентаризации» Ирины Морозовой. Она считается соратницей бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, который находится под следствием.
Челябинский депутат погиб в ДТП
- Депутат Полетаевского сельского поселения Константин Минеев погиб в ДТП под Челябинском. Минеев ехал вместе с девушкой, которая была за рулем и тоже погибла в этом дорожном происшествии.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «