09 сентября 2020
08 сентября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 10 сентября. Школьники Копейска перейдут на дистант, депутат погиб в автокатастрофе

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в Доме ученых по проблеме Коркинского угольного разреза с участием членов СПЧ и Гринпис. Челябинск, засурский иван
Советник президента РФ Иван Засурский прилетит в Челябинск для контроля за выборами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советник президента РФ прибудет в Челябинск — в копейской школе обнаружен COVID — ФСБ проверяют соратницу Тефтелева — депутат погиб в ДТП. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:

За выборами в Челябинске приглядит советник президента

В школе Копейска обнаружен очаг коронавируса

Силовики начали проверять соратников бывшего мэра Челябинска

  • Сотрудники ФСБ провели обыски в доме у экс-руководителя Челябинского «Центра технической инвентаризации» Ирины Морозовой. Она считается соратницей бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, который находится под следствием.

Челябинский депутат погиб в ДТП

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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