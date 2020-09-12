Команда экс-президента Украины Петра Порошенко начала процесс насильственного свержения нынешнего лидера страны Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин.
«Существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время», — сказал парламентарий в эфире украинского телеканала Zik. По словам Кузьмина, сторонники свержения Зеленского есть и в органах госуправления, силовых структурах и в армии.
Депутат подчеркнул, что этим людям не хватает повода для захвата власти, который «легитимизировал бы их действия». Однако команда Порошенко создает условиях для переворота, сказал Кузьмин. Он предполагает, что сторонники бывшего президента Украины в ближайшее время организуют «бутафорский сбор подписей» за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти. После этого Порошенко планирует обвинить правительство в недееспособности и призовет людей выходить на улицы.
Информация о том, что Порошенко готовит госпереворт на Украине, публично была озвучена еще в середине августа. Тогда депутат Рады Илья Кива заявлял о том, что бывший президент финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости против действующей власти.
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