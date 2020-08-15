15 августа 2020

Порошенко заподозрили в подготовке госпереворота на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины, порошенко петр, камуфляж
Петр Порошенко финансирует националистические группы, считает Илья Кива Фото: Официальный сайт президента Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко готовится совершить госпереворот на Украине. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — уверен депутат. По его словам, Порошенко захватит «несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента». Кроме того, парламентарий считает, что бывший президент может потребовать проведения досрочных выборов главы государства и парламента.

Ранее сообщалось, что конфликт между Петром Порошенко и нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским рискует спровоцировать нападение украинских вооруженных сил на самопровозглашенные республики в Донбассе.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...