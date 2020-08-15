Порошенко заподозрили в подготовке госпереворота на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко готовится совершить госпереворот на Украине. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — уверен депутат. По его словам, Порошенко захватит «несколько административных зданий, возможно, даже Офис президента». Кроме того, парламентарий считает, что бывший президент может потребовать проведения досрочных выборов главы государства и парламента.
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