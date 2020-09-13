Отсидевший в тюрьме актер дал совет Ефремову

Актер посоветовал Ефремову оставаться таким же, каким он был до приговора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Отсидевший в тюрьме актер Владимир Долинский посоветовал своему коллеге Михаилу Ефремову оставаться достойным человеком, чтобы к нему хорошо относились в тюрьме. Об этом он заявил в эфире НТВ.

«Не имеет значения — актер, не актер. Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там (в тюрьме — прим. ред.) к нему будет нормальное отношение», — рассказал Долинский. По его словам, до сих пор Ефремов был «хорошим мужиком». Актер посоветовал ему оставаться таким же.

Долинский добавил, что ДТП было ужасным, но Ефремов устроил его не специально. Он высказал мнение, что вина за случившееся лежит и на тех людях, которые позволили артисту сесть за руль.

ДТП с Ефремовым произошло 8 июня в центре Москвы. В аварии погиб курьер Сергей Захаров. Актер осужден на 8 лет колонии общего режима. Ефремов в СИЗО находится в комфортных условиях, передает «Утро.ру».