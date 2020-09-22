Спор военных и Екатеринбургской епархии будет разрешен

Часть зданий Ново-Тихвинского монастыря занимает военный госпиталь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В помещениях бывшего военного вуза на улице Щербакова в Екатеринбурге разместится военный госпиталь, что позволит решить имущественный спор военных с Екатеринбургской епархией. Об этом сообщил URA.RU депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских со ссылкой на замминистра обороны РФ Николая Панкова.

«Обеспокоился, что без дела стоят пустующие здания бывшего артиллерийского училища на Щербакова… На запрос ответил Николай Александрович Панков, заместитель министра. Заверил, что на площадях разместят структурные подразделения военного госпиталя», — рассказал депутат. По его словам, сроки переезда медучреждения не уточнялись. «Напишу повторный запрос или увижу Панкова в Думе — спрошу», — пообещал Андрей Альшевских. Он уточнил, что первоначально велась речь о переселении госпиталя в пустующее здание больницы скорой помощи, но этот проект не осуществился.

Парламентарий напомнил, что по распоряжению правительства РФ 354-й военный госпиталь должен передать Екатеринбургской епархии бывшие помещения Ново-Тихвинского монастыря в Зеленой роще. Однако часть подразделений, в частности, инфекционное и аптеку, перенести пока некуда.

Альшевских предлагал также рассмотреть возможность возрождения вуза — с такой инициативой к нему обращались выпускники Екатеринбургского высшего артиллерийского училища. Но в военном ведомстве такой вариант не рассматривается.