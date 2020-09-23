23 сентября 2020
22 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 24 сентября. Начинается вторая волна COVID, по делу о взятке задержан банкир

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты предполагают начало второй волны коронавируса в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В минздраве области произошла отставка — в регионе ожидается вторая волна коронавируса — сотрудники ФСБ задержали банкира — в Нижнем Тагиле открыли мост. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:

В свердловском минздраве произошла отставка

Регион ждет вторая волна коронавируса

В Екатеринбурге задержан фигурант по делу о взятке главе УМВД

  • Бывший заместитель председателя одного из уральских банков Олег Коноплев задержан сотрудниками ФСБ в связи с делом о взятке в семь миллионов рублей, предназначенной бывшему начальнику УМВД Екатеринбург Игорю Трифонову.

В Нижнем Тагиле построили долгожданный мост

  • В поселке Висимо-Уткинск, расположенном на территории Нижнего Тагила, открыли мост через реку Межевая-Утка. Ранее из-за отсутствия моста был почти отрезан от центральной части поселка район, где проживает 65 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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