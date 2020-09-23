Специалисты предполагают начало второй волны коронавируса в регионе
В минздраве области произошла отставка — в регионе ожидается вторая волна коронавируса — сотрудники ФСБ задержали банкира — в Нижнем Тагиле открыли мост. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:
В свердловском минздраве произошла отставка
- Замминистра здравоохранения области Екатерина Есина покинула свой пост, в связи с переходом на место замначальника областного госпиталя ветеранов войн. Ранее URA.RU прогнозировал эту отставку.
Регион ждет вторая волна коронавируса
- По данным на 23 сентября в больницах региона находятся 111 «тяжелых» пациентов. При этом растет число активных больных, что, по мнению специалистов, может стать предвестником второй волны коронавируса.
В Екатеринбурге задержан фигурант по делу о взятке главе УМВД
- Бывший заместитель председателя одного из уральских банков Олег Коноплев задержан сотрудниками ФСБ в связи с делом о взятке в семь миллионов рублей, предназначенной бывшему начальнику УМВД Екатеринбург Игорю Трифонову.
В Нижнем Тагиле построили долгожданный мост
- В поселке Висимо-Уткинск, расположенном на территории Нижнего Тагила, открыли мост через реку Межевая-Утка. Ранее из-за отсутствия моста был почти отрезан от центральной части поселка район, где проживает 65 человек.
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