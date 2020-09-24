В Госдуме раскрыли, когда будут приняты законопроекты Путина

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок к Конституции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президентские законопроекты в развитие поправок к Конституции будут приняты Госдумой во всех трех чтениях до конца года. Об этом заявил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

«Обязательно, конечно», — сказал ТАСС Жуков, отвечая на соответствующий вопрос. При этом первое чтение большинства инициатив президента РФ пройдет в октябре.

Российский лидер Владимир Путин 22 сентября внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок к Конституции. Среди них — законопроект о формировании правительства страны, согласно которому президент сможет освобождать от должности любого из членов кабмина.

Также Путин внес в Госдуму законопроекты о безопасности, внешней разведке и прокуратуре. Принятие законов планируется во исполнение поправок, принятых в Конституцию России в 2020 году.