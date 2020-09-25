Новую девушку голливудского актера Брэда Питта Николь Потуральски сравнили с российской моделью Ириной Шейк. Британские СМИ также нашли сходство Потуральски с бывшей супругой актера Анджелиной Джоли.
«Николь Потуральски и Ирина Шейк представили свежую коллекцию Hugo Boss. Мы бы подписали, кто есть кто, но британская пресса все еще упорно утверждает, что подруга Брэда — вылитая Анджелина Джоли», — пишет портал Super.
В конце лета поклонники Брэда Питта увидели голливудскую звезду во Франции с 27-летней моделью Николь Потуральски. Как сообщает
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