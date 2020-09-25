Новую девушку Брэда Питта сравнили с Ириной Шейк. ФОТО

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Девушек просто не отличить Фото: Super.ru

Новую девушку голливудского актера Брэда Питта Николь Потуральски сравнили с российской моделью Ириной Шейк. Британские СМИ также нашли сходство Потуральски с бывшей супругой актера Анджелиной Джоли.

«Николь Потуральски и Ирина Шейк представили свежую коллекцию Hugo Boss. Мы бы подписали, кто есть кто, но британская пресса все еще упорно утверждает, что подруга Брэда — вылитая Анджелина Джоли», — пишет портал Super.

В конце лета поклонники Брэда Питта увидели голливудскую звезду во Франции с 27-летней моделью Николь Потуральски. Как сообщает Life, модель замужем за 68-летним ресторатором Роландом Мари, у которого есть свое заведение в Берлине. Они поженились восемь лет назад и вместе воспитывают сына.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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