Вопрос о выборах мэра Екатеринбурга передадут в прокуратуру

Оппозиционеры обвиняют Владимира Русинова в нарушении своих избирательных прав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский облизбирком отказал в регистрации инициативной группы по проведению референдума о возврате прямых выборов мэров. Как сообщил URA.RU секретарь инициативной группы Иван Волков, это может привести к жалобе в прокуратуру c требованием об отставке председателя комиссии Владимира Русинова.

По словам Волкова, попытки зарегистрировать инициативу в облизбиркоме будут продолжены. «Нам уже в восьмой раз отказали в регистрации по формальному признаку. Я предложил создать некую рабочую группу, которая поможет нам правильно оформить документы», — рассказал он. Волков добавил, что члены инициативной группы договорились о личной встрече с главой избиркома Владимиром Русиновым, ее время будет согласовано на следующей неделе.

В случае, если власти откажутся пойти оппозиции навстречу, Волков не исключил обращения в Генпрокуратуру с заявлением о нарушении избирательных прав. Кроме того, под стенами областного правительства может быть организован пикет за отставку Владимира Русинова с поста председателя облизбиркома.

В избирательной комиссии URA.RU пояснили, что при оформлении документов был нарушен порядок оформления документов. «А именно в ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению референдума Свердловской области и в протоколе собрания инициативной группы были внесены недостоверные сведения в отношении паспортных данных одного из членов инициативной группы», — прокомментировали в облизбиркоме.

Как сообщало URA.RU, другая группа оппозиционеров — «Народная инициатива» — собрала более 11 тысяч подписей свердловчан и добилась внесение в региональное заксобрание законопроекта о возврате прямых выборов мэров свердловских городов, в первую очередь, Екатеринбурга. Между тем, областной парламент готовится рассмотреть закон, ужесточающий правила внесения подобных инициатив: предлагается ввести для них обязательную внутреннюю экспертизу на соответствие требованиям федерального и областного законодательства. Если документ им заведомо противоречит, инициативу к рассмотрению принимать не следует, полагают авторы законопроекта.