Дональд Трамп сказал, что ближайшие дни станут для него настоящим испытанием Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 октября, — 298-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 208-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 323 492, достигнув отметки в 35 120 562. Из них выздороветь удалось уже 26 280 929 пациентам (+245 327). Жертвами COVID-19 стали 1 042 418 человек (+5 175).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 7 600 353 американцам. Следом идут Индия (6 547 413) и Бразилия (4 906 833). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 204 502.

Вакцина и лекарство

Российский препарат, разработанный в Центре Чумакова, сможет обеспечить длительный иммунитет к COVID-19 , поскольку в нем используется вирус SARS-CoV-2, который лишили инфекционных свойств. Об этом рассказал гендиректор центра Айдар Ишмухаметов. Ученые планируют завершить вторую фазу испытаний уже в ноябре.

Коронавирус в России

За предыдущие сутки в стране было зафиксировано 9 859 новых случаев заражения. Это самые высокие цифры с 15 мая, когда инфекция была выявлена у 10 598 человек.

Следующий всплеск заболеваемости в РФ будет слабее, чем весной и осенью этого года. Такое мнение выразил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский. Ученый говорит, что следующей вспышки следует ожидать весной 2021-го. Интригой, по его словам, остается прирост заболевших и количество тяжелых случаев.

В Минпросвещения РФ пока нет окончательного решения, переводить ли школьников на дистанционное обучение или нет. Пока домой отправляют только зараженных и тех, кто с ними контактировал. При этом замминистра Денис Грибов не исключает, что в скором времени эпидемиологическая ситуация в стране может улучшиться.

Коронавирус в мире

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, у которого ранее был диагностирован COVID-19, доставили в одну из больниц Киева. У него двустороннее воспаление легких.

Не до конца понятной остается ситуация вокруг американского лидера Дональда Трампа. В субботу вечером СМИ со ссылкой на источник сообщили, что его состояние ухудшилось, и что ближайшие 48 часов будут критически важны с точки зрения его лечения. Также говорилось, что еще до госпитализации ему потребовалась кислородная поддержка. Позже его лечащий врач Шон Конли сказал, что сейчас состояние главы государства очень хорошее. Еще чуть позже сам Трамп частично подтвердил обе версии: сказал, что хорошо себя чувствует, но ближайшие несколько дней станут для него «настоящим испытанием».

У пациентов, переболевших коронавирусом, обнаружено опасное воспаление, приводящее к проблемам с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Об этом говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Ранее такие последствия проявлялись только у детей и подростков. Теперь известно о 16 случаях среди пациентов в возрасте от 21 года до 50 лет.